Bà Thúy truyền cảm hứng với clip luyện tiếng Anh

"T ÔI THÍCH HỌC HỎI MỌI THỨ"

Tài khoản "Tôi là một người thích học hỏi mọi thứ" đều đặn đăng tải clip với những câu nói quen thuộc: "Em xin kính chào quý thầy cô và các bạn! Em xin đọc những từ vựng tiếp theo!", "Hello everyone! I do my homework"… được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Hình ảnh bà Thúy học tiếng Anh truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ NVCC

Clip thường có độ dài khoảng 1 - 2 phút quay lại hình ảnh một phụ nữ luống tuổi đọc lại những từ vựng tiếng Anh mà mình vừa học và ghi nhớ được. Cách đọc của người phụ nữ có phần chậm rãi khiến nhiều người suy đoán bà mới học ngôn ngữ này nên thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ. Thậm chí, có clip đạt hơn 1 triệu lượt xem.

Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần ham học hỏi của người phụ nữ đã truyền cảm hứng, động lực học tiếng Anh, đồng thời để lại bình luận "mách nước" cho bà các phương pháp học từ vựng tiếng Anh để có thể nhớ nhanh và lâu hơn.

Liên lạc với bà Nguyễn Thị Thúy (61 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội), bà xác nhận mình là nhân vật trong những clip nói trên. Chính chủ cho biết bà bắt đầu đăng tải clip học tiếng Anh từ tháng 2.2023, khi tham gia một khóa học xuyên tết. "Đầu năm nay, tôi có đăng ký cho cháu ngoại một khóa học tiếng Anh thông qua ứng dụng điện thoại. Thấy cách học này hay, thú vị và hiệu quả nên tôi cũng đăng ký học thử xem sao, vừa để nâng cao kiến thức cho bản thân mà cũng có thể kèm cặp các cháu", bà bật mí.

Tiếng Anh giúp mở ra trước mắt bà những “chân trời mới”

Bà Thúy có 4 cháu ngoại, trong đó 3 cháu còn nhỏ. Ở độ tuổi này học một ngôn ngữ mới, bà không ngại mà ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Sau 18 buổi học, bà kết thúc chương trình với những kiến thức cơ bản, ban đầu về tiếng Anh. Tuy nhiên với tinh thần ham học hỏi, bà quyết định tiếp tục tự học để nâng cao kiến thức và tiếp tục đăng tải những clip học từ vựng tiếng Anh lên mạng xã hội đều đặn mỗi ngày.

Với bà, đây là một cách học hiệu quả vì những clip giống như kho tài liệu, khi nào quên từ nào bà có thể xem clip để ôn lại. Mặt khác, bà xem cư dân mạng giống như những người thầy của mình, và mỗi ngày bà đều lên đó để trả bài để lắng nghe góp ý, chia sẻ từ mọi người.

Một trong những động lực bà học tiếng Anh là để dạy cho các cháu

M Ở RA CHÂN TRỜI MỚI

Ban đầu, con cháu trong nhà cũng thắc mắc vì sao bà lại học tiếng Anh ở tuổi này, nhiều người bạn già xung quanh cũng hay "chọc". Tuy nhiên với bà Thúy, chưa bao giờ là muộn để học hỏi một điều gì đó. Bà được các cháu trong nhà hướng dẫn làm clip và sau đó làm thuần thục. "Khi quay clip đọc từ vựng, có nhiều clip tôi phải quay đi quay lại nhiều lần vì mình đọc bị vấp, quên từ. Tôi không biết cắt ghép làm sao nên chỉ quay đến khi nào đọc trơn tru từ đầu tới cuối thì mới chọn đăng. Nhưng nhờ vậy mà tôi nhớ những từ vựng đó lâu hơn", bà cười nói.

Bà Thúy thức từ 4 giờ 30, dành ra 1 tiếng để học từ vựng, vì với bà đây là thời điểm có thể ghi nhớ tốt nhất. Sau đó bà dành thời gian làm việc nhà, chăm lo cơm nước cho gia đình, chăm cháu. Đến tối, bà sẽ bắt đầu ôn lại bài đã học. Mục tiêu của bà là mỗi ngày có thể học được 20 từ, hiện bà đã ghi nhớ được hơn 1.000 từ vựng tiếng Anh. Bà Thúy "ham học hỏi" tâm sự tiếng Anh đã mở ra cho bà một chân trời mới mà trước đó bà chưa bao giờ được thấy. Bà tự tin trò chuyện cùng người nước ngoài và cảm thấy rất thú vị.

"Khi ra những địa điểm nổi tiếng có nhiều du khách ở Hà Nội, tôi biết mình nói tiếng Anh chưa giỏi đâu nhưng vẫn cứ nói chuyện với người nước ngoài. Tôi học được một điều là không sợ sai, không sợ bị cười, phải tự tin giao tiếp thì mình mới nhớ dai và lâu hơn", bà kể cách rèn luyện của mình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (53 tuổi, em gái bà Thúy) cũng hết sức ngưỡng mộ tinh thần ham học hỏi của chị mình. Đó là lý do mà hơn nửa tháng nay, bà cũng bắt đầu học tiếng Anh giống chị.