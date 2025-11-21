Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bà Võ Thị Minh Sinh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/11/2025 17:11 GMT+7

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XV tiếp tục được hiệp thương, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XVI.

Ngày 21.11, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI có chủ đề "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia".

Bà Võ Thị Minh Sinh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

ẢNH: K.H

Tại đại hội, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XV được hiệp thương tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng hiệp thương cử 8 Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, gồm: ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực; ông Nguyễn Đức Thành; bà Trần Thị Thu Hương; ông Phan Sỹ Cường; ông Kha Văn Tám (Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh); bà Hoàng Thị Thu Hiền (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh); chị Nguyễn Thị Phương Thúy (Bí thư Tỉnh đoàn) và ông Nguyễn Sỹ Hội (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An).

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu và triển khai 6 chương trình hành động trọng tâm. Các chương trình tập trung củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng cán bộ mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chia sẻ trước những thiệt hại mà Nghệ An phải gánh chịu trong các đợt mưa lũ gần đây và đề nghị địa phương khẩn trương, hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn hỗ trợ của T.Ư và tỉnh, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ông Hoàng Công Thủy đánh giá cao kết quả của MTTQ tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Cán bộ Mặt trận phải là "hạt nhân nòng cốt", gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; phải biết lắng nghe, đối thoại, làm gương, chịu trách nhiệm và báo cáo minh bạch kết quả. Mặt trận không được hình thức, không né tránh và không làm sai chức năng; phải xây dựng hình ảnh "Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số" có phẩm chất, uy tín và năng lực đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nghệ An Đại hội MTTQ Việt Nam đoàn kết Tái đắc cử kỷ nguyên số
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
