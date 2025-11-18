Đại đoàn kết là nền tảng của quốc gia hạnh phúc

"Trong nhiều năm qua, MTTQ giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương. Đặc biệt, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được bà con dân tộc Mông, Hà Nhì, Dao… ví như một cái tết thứ hai. Mọi người cùng sum họp, góp rau, thực phẩm nấu một bữa cơm đoàn kết; cùng chơi các trò chơi dân gian; ca hát… Vui lắm, ấm áp lắm. Đó là dịp để bà con gắn bó với nhau hơn", ông Lồ A Sính, Phó chủ tịch UBND xã Y Tý, chia sẻ.

Người dân thôn Choản Thèn, xã Y Tý (Lào Cai), tham gia trò chơi dân gian trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ẢNH: TÔ DUNG

Không chỉ tạo không gian đoàn kết, Y Tý còn chứng kiến sự khởi sắc rõ rệt nhờ sự phối hợp chính quyền địa phương và MTTQ, các đoàn thể thông qua việc thực hiện các chính sách dân tộc, phong trào thi đua gắn với phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, phong trào xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát… đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Hơn 200 ngôi nhà mới được dựng lên, mang theo hy vọng đổi đời cho hàng trăm hộ nghèo. Nguồn vốn chính sách được sử dụng đúng mục đích đã giúp bà con nâng cao thu nhập. Những mô hình nông nghiệp, du lịch cộng đồng được mở rộng, góp phần tạo nguồn sinh kế bền vững cho vùng cao.

Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, ông Lồ A Sính mong muốn: "Chúng tôi mong muốn tiếp tục được Đảng, Nhà nước, MTTQ quan tâm tu sửa đường sá, nhà văn hóa ở khu dân cư, và trang bị loa đài để có thể tổ chức nhiều hoạt động cho bà con. Sự đổi thay của các thôn bản đồng bào dân tộc tại xã Y Tý là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, là động lực để cộng đồng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp".

Nếu Y Tý là bức tranh đại đoàn kết thu nhỏ trong nước, thì chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, Việt kiều đã trở về Việt Nam làm việc nhiều năm, cho rằng kiều bào chính là cánh tay nối dài của Tổ quốc ra thế giới.

Theo ông Hiếu, hiện có khoảng 5 triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài, một nguồn lực trí thức và kinh tế vô cùng quan trọng, chiếm tới 5% dân số Việt Nam và người gốc Việt trên toàn thế giới. Tuy nhiên, giữa kiều bào và quê hương vẫn còn khoảng cách. "Nhiều người muốn đóng góp nhưng gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, đại đoàn kết trong giai đoạn mới không chỉ là đoàn kết trong nước, mà còn là đoàn kết xuyên biên giới, xây dựng một cộng đồng Việt Nam toàn cầu gắn bó chặt chẽ", ông Hiếu bày tỏ.

Trong tiến trình này, theo ông Hiếu, vai trò của MTTQ Việt Nam được đánh giá là then chốt. MTTQ Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì có cơ chế kết nối chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Việc tăng cường tiếp xúc trực tiếp với kiều bào để họ thấy rõ sự phát triển của đất nước, đồng thời cảm nhận được tinh thần dân tộc, nỗ lực hàn gắn và hòa giải dân tộc.

"Đã đến lúc cần xây dựng một "hệ sinh thái kết nối" giữa trí thức - doanh nhân trong nước và kiều bào. Nếu tận dụng tốt nguồn lực kiều bào, Việt Nam sẽ có thêm một lực lượng kinh tế - trí thức hùng mạnh để phát triển khoa học, KT-XH trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Hiếu khẳng định.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội, nhấn mạnh: "Đoàn kết không chỉ là nền tảng của một tập thể vững mạnh, mà còn là nhân tố quan trọng trong sự bền vững của mọi quốc gia, mọi gia đình và mọi cộng đồng". Hòa thượng đề nghị bổ sung vào Điều lệ MTTQ Việt Nam để làm rõ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm: quy hoạch, đất đai, môi trường, an sinh…; bổ sung trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cạnh đó, bổ sung quy định về cơ cấu hợp lý các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài trong Ủy ban MTTQ Việt Nam. Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cần đưa nội dung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân vào điều lệ; tăng cường hoạt động đối thoại, tiếp xúc nhân dân định kỳ để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Những ý kiến từ cơ sở, từ chuyên gia kiều bào và từ giới tôn giáo đều gặp nhau ở một điểm chung: đại đoàn kết là giá trị không thể thay thế trong hành trình đưa Việt Nam tiến lên mạnh mẽ và bền vững và là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.