'Bà xã tôi number one, number one…'

Lâu nay tôi vẫn luôn tự hào mình là người hiểu biết về điện nhiều nhất khi hầu hết các thiết bị điện trong nhà đều do tự tay tôi chọn lựa, lắp đặt hay sửa chữa khi có chút hỏng vặt. Ấy thế mà so về khoản ứng dụng vào đời sống thực tế, tôi chỉ là một tay lơ mơ học việc, nếu chẳng may đem ra so bì… với vợ. Bằng chứng là từ sau khi lấy được cô ấy, tưởng chừng như hóa đơn điện, nước sẽ tăng lên vì số người dùng tăng lên cùng một số thiết bị điện được tôi mua mới phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Nhưng không, hóa đơn tiền điện chẳng những không tăng mà có tháng còn giảm đi so với trước, phần nhiều nhờ vào cách sử dụng điện cực kỳ hiệu quả của vợ tôi.



Khi tôi hỏi vợ làm cách nào để có thể giảm số điện sử dụng trong tháng, vợ rất nhiệt tình kể lại và còn chỉ bảo tận nơi cho tôi, trong đó có những việc tưởng chừng rất đơn giản mà trước giờ khi ở một mình, tôi chẳng bao giờ để ý tới.

Lưới chống nóng, sáng kiến của vợ tôi để tránh nắng trực tiếp, giúp chống nóng cho ngôi nhà TGCC

Chẳng hạn, đồ ăn còn dư, phải để cho nguội mới đem bọc lại và cất vào tủ lạnh. Phải hạn chế đến mức thấp nhất việc mở tủ lạnh thường xuyên để hạn chế thoát nhiệt cho tủ. Ấy vậy mà trước đây, nhiều bữa tôi còn đem cất luôn nồi canh còn đang nóng vào trong tủ lạnh chỉ vì sợ lát nữa sẽ… quên.

Máy giặt có chế độ giặt nước nóng, nếu không cần thiết thì tắt chế độ này, vừa tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm điện. Với các thiết bị điện không sử dụng nên rút hẳn phích cắm thay vì chỉ tắt bằng điều khiển. Hay như bình nước nóng trong mùa lạnh chỉ cần bật khoảng 10 - 15 phút là đủ nước ấm cho cả nhà, vừa nhanh lại an toàn.

Trong sân, vợ tôi cũng trồng thêm một số cây cảnh, giúp mát mẻ không khí, lại có chỗ để vợ chồng ra ngắm cây, trò chuyện sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Một số vị trí, bà xã tôi sử dụng đèn năng lượng mặt trời, vừa có ánh sáng để sử dụng, lại là đèn bảo vệ ban đêm.

Nhà tôi có một tầng, chưa có điều kiện để xây thêm, vợ đề nghị làm thêm lớp lưới chống nóng, nhờ vậy mà tránh được ánh nắng chiếu trực tiếp vào, nhiệt độ trong nhà cũng giảm đi đáng kể trong mùa nắng nóng.

Với chỉ mấy việc tưởng chừng đơn giản ấy thôi, vậy mà vợ tôi đã giúp cho gia đình hạn chế được kha khá lượng điện sử dụng trong tháng, tiết kiệm thêm ngân quỹ cho gia đình. Đồng thời, vợ tôi cũng góp một phần công sức nho nhỏ vào việc "tiết kiệm điện thành thói quen", tạo điều kiện để mọi gia đình cùng được sử dụng điện, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, nhất là vào các thời kỳ cao điểm. Vì vậy, thỉnh thoảng nằm bên vợ, tôi hay hát: "Bà xã tôi number one, number one, number one. Bà xã tôi luôn vẫn là ánh bình minh của đời tôi".