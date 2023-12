Bạc Liêu: Bắt giam 2 bị can lừa bán bé gái sang Campuchia

Ngày 28.12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can, gồm: Nguyễn Văn Dĩ (29 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) và Lê Minh Đương (32 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Đây là 2 bị can liên quan vụ lừa bán bé gái sang Campuchia.

Nguyễn Văn Dĩ (bên trái) và Lê Minh Đương tại cơ quan công an HẢI LINH

Theo hồ sơ của cơ quan công an, với chiêu trò quảng cáo tuyển dụng "làm việc nhẹ lương cao", Dĩ và Đương cùng một số nghi phạm khác lên các trang mạng xã hội nhằm dụ dỗ, đưa người từ Việt Nam bán sang Campuchia để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 23.12, Dĩ và Đương đã dụ dỗ đưa 1 bé gái dưới 16 tuổi, ngụ H.Phước Long (Bạc Liêu) lên tỉnh Tây Ninh và bán sang Campuchia. Sau đó, khi 2 bị can Dĩ và Đương đang chuẩn bị đưa 1 nhóm người khác sang Campuchia thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.