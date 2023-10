Bạc Liêu: Khen thưởng đột xuất vụ khởi tố Chủ tịch HĐTV Công ty Linh Yến Phi

Ngày 17.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bạc Liêu (Ban chỉ đạo 138) tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bạc Liêu, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu biểu dương, khen thưởng đột xuất cho 2 đơn vị HẢI LINH

Theo Ban chỉ đạo 138, cuối tháng 9, sau khi tiếp nhận tin báo của nhiều người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và tối ngày 29.9, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (32 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại dịch vụ Linh Yến Phi), địa chỉ khóm 10, P.1, TP.Bạc Liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở địa phương khi bị can Tân đã gian dối thông tin huy động vốn để cho vay đáo hạn ngân hàng, đóng thuế dự án, trả tiền mua tôm… và lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lớn. Bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh, làm rõ 6 đơn tố giác tội phạm đối với Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỉ đồng. Vụ án được công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại dịch vụ Linh Yến Phi khi bị khởi tố, bắt giam HẢI LINH

Cũng từ tin tố giác của người dân, cuối tháng 9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp Công an TX.Giá Rai kiểm tra, bắt quả tang nhiều nghi can đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.