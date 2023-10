Bạc Liêu: Tuyên án đường dây lừa bán 11 phụ nữ sang Trung Quốc

Liên quan đường dây lừa đảo đưa phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã đặc biệt đối với bị can Thái Thị Hậu về hành vi mua bán người.