Bạc Liêu: Đề nghị truy tố bị can giam giữ người trái pháp luật

Ngày 16.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) vừa kết thúc điều tra vụ án giam giữ người trái pháp luật xảy ra ngày 23.2, tại khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị Viện KSND TP.Bạc Liêu truy tố bị can Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) về hành vi giam giữ người trái pháp luật, quy định tại khoản 2 điều 157 bộ luật Hình sự.

Bị can Đào Chí Tâm (bên phải) khóa cửa, nhốt 2 cán bộ đang thi hành công vụ UBND P.7, TP.BẠC LIÊU CUNG CẤP

Theo kết luận điều tra, khoảng 8 giờ ngày 23.2, ông Nguyễn Trường Duy và ông Phí Quốc Vũ (Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bạc Liêu) được Tổ trưởng tổ chốt chặn phân công đến đường Hòa Bình, khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu làm nhiệm vụ giám sát công trình vi phạm trật tự xây dựng của Đào Chí Tâm.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Duy và ông Vũ phát hiện xe chở gạch đến, Tâm lại mở cửa cùng hai người đến để thi công phía bên trong và đóng cửa khóa bên ngoài không cho người khác ra vào. Tổ chốt chặn yêu cầu mở cửa để lập biên bản hành vi vi phạm hành chính, nhưng Tâm không mở cửa.

Căn nhà xây dựng trái phép của Đào Chí Tâm bị niêm phong TRẦN THANH PHONG

Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, Tâm cùng Đào Tuấn Anh (cháu ruột của Tâm) đến phần đất đang xây dựng trái phép mở cửa cho 2 người thợ đang xây dựng phía bên trong đi ra ngoài. Khi Tâm mở cửa cho 2 người thợ đi ra bên ngoài thì Tổ công tác gồm ông Nguyễn Hoàng Vương, Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bạc Liêu và ông Nguyễn Trí Nhân, công chức Địa chính - Xây dựng đô thị - Môi trường P.7 đi vào bên trong nơi đang diễn ra hành vi xây dựng trái phép để kiểm tra, lập biên bản theo quy định pháp luật, còn những thành viên của Tổ chốt chặn đứng bên ngoài giải thích hành vi vi phạm cho Tâm biết.

Lúc này, Tâm yêu cầu ông Vương và ông Nhân đi ra khỏi nơi đang xây dựng trái phép, nhưng ông Vương và ông Nhân kiên quyết không đi ra vì đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thống kê ghi nhận hiện trạng công trình đang xây dựng trái phép. Bất ngờ, Tâm khóa trái cửa, không cho ông Vương và ông Nhân ra ngoài. Đồng thời những thành viên trong Tổ chốt chặn đang ở bên ngoài cũng không vào bên trong được để lập biên bản.

Tổ công tác đã giải thích và yêu cầu Tâm mở cửa để lực lượng tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình, nhưng sau đó Tâm mới mở ổ khóa cửa. Ngoài ra, Tâm còn tiếp tục ngăn cản không cho lực lượng thi hành nhiệm vụ lập biên bản đối với hành vi xây dựng trái phép của mình.

Nhận được tin báo, Công an P.7, TP.Bạc Liêu đến hiện trường lập biên bản đối với hành vi chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật của Tâm.

Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Tâm xâm phạm đến quyền tự do đi lại của người khác được bảo vệ bằng Hiến pháp và pháp luật. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bị can nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, với lỗi cố ý, xem thường pháp luật.