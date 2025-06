Bạc Liêu: Tiêu hủy hơn 1.300 vũ khí, công cụ hỗ trợ

Ngày 25.6, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức tiêu hủy hơn 1.300 vũ khí, công cụ hỗ trợ thu giữ qua các cuộc vận động toàn dân giao nộp và tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy hơn 1.300 vũ khí, công cụ hỗ trợ được thu giữ ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết để bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, hạn chế tối đa các vụ việc đáng tiếc do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra, thời gian qua, Công an Bạc Liêu đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành thư kêu gọi vận động toàn dân thực hiện giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo đang cất giữ cho cơ quan chức năng, góp phần bảo đảm ANTT địa phương.

Qua phân loại số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo mà lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đã vận động, thu hồi trong thời gian qua. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã rà soát có tổng số 1.303 vũ khí, công cụ hỗ trợ không còn giá trị sử dụng. Trong đó, có 163 vũ khí quân dụng, 422 vũ khí thô sơ, 267 vũ khí có tính năng tương tự và 451 công cụ hỗ trợ.

Việc tiêu hủy các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần hạn chế tối đa những tai nạn thương tâm, cũng như hạn chế thấp nhất nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm trên địa bàn.