Bắc Ninh dự kiến giảm 351 trường học sau sắp xếp

Bắc Ninh là một trong 15 tỉnh, thành sẽ tổ chức thí điểm sắp xếp trường học trong năm nay. Theo kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành, tỉnh Bắc Ninh sẽ tinh gọn tối thiểu hơn 30% đầu mối quản lý hành chính, hoàn thành trước ngày 30.8.

Bắc Ninh chủ trương không sắp xếp trường THPT dù dự kiến sẽ giảm 351 trường học ẢNH: TUYẾT MAI

Giữ nguyên cấp THPT, không giảm số lớp

Theo đó, Bắc Ninh khẳng định chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bố dân cư; cơ cấu lại đội ngũ, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo đó, mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường phổ thông. Cấp THPT giữ nguyên như hiện nay vì nhu cầu về chỗ học cho học sinh THPT ở Bắc Ninh vẫn đang có xu hướng gia tăng nhanh; chỉ sáp nhập các trung tâm (giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) tính đến năm học 2029 - 2030 có quy mô dưới 30 lớp và các cấp học mầm non, tiểu học, THCS.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.

Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học có vị trí địa lý gần nhau, xem xét sắp xếp lại các trường liên cấp kết hợp với sáp nhập để bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tỉnh Bắc Ninh chỉ tinh gọn đầu mối nhưng không giảm quy mô số lớp, đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh; an toàn thuận lợi trong quá trình đến trường của học sinh; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc.

Sở GD-ĐT, UBND các xã, phường sẽ tổ chức rà soát để đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng thực trạng mạng lưới giáo dục trên địa bàn (quy mô học sinh, điểm trường, cơ sở vật chất, đội ngũ, hiệu quả sử dụng ngân sách), trọng tâm là xem xét các cơ sở, phân hiệu có quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả theo các tiêu chuẩn, định mức hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Quyết định trước 30.8

Đề xuất sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thành mô hình trường học quy mô lớn gồm: trường một cấp học (trung tâm giáo dục thường xuyên) và trường phổ thông nhiều cấp học (trường có 1 trường chính và các phân hiệu, điểm trường) bảo đảm phù hợp với khoảng cách địa lý, quy mô lớp học, học sinh của từng địa phương, đơn vị xong trước 30.7.

Trong đó, Sở GD-ĐT lập phương án sắp xếp các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên để gửi Sở Nội vụ tổng hợp thành phương án chung; đồng thời cho ý kiến về dự kiến phương án sắp xếp các trường của UBND các xã, phường.

UBND các xã, phường lập phương án sắp xếp các trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường phổ thông liên cấp và gửi Sở GD-ĐT cho ý kiến về tính khoa học, hợp lý của phương án trong tổng thể mạng lưới cơ sở giáo dục sau sắp xếp từ tỉnh đến xã nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục, năng lực quản trị.

Sở Nội vụ tổ chức thẩm định phương án sắp xếp của các đơn vị, tổng hợp thành phương án của tỉnh về tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh; trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh trước 15.8.

Đề án chi tiết và quyết định sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục của Bắc Ninh dự kiến hoàn thành trước 30.8.

Bắc Ninh hiện có tổng số 1.062 trường mầm non, tiểu học, THCS cấp xã, phường. Dự kiến sau sắp xếp trường học sẽ còn 711 trường, giảm 351 trường. Phường giảm nhiều trường học nhất là P.Bắc Giang, dự kiến giảm 9 trường học sau sắp xếp.