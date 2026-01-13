Bác sĩ 24/7: Bụng to ra, có phải có nhiều mỡ nội tạng?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Tố Uyên, Trung tâm Y khoa Diag (TP.HCM), giải đáp: Mỡ nội tạng là lớp mỡ bao quanh các tạng như gan, tim phổi, thận, não, mạch máu. Mỡ nội tạng đóng vai trò quan trọng, là lớp màng bọc quang tạng để bảo vệ tạng, đồng thời giúp dự trữ năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Bình thường mỡ nội tạng chiếm khoảng 10% tổng lượng mỡ trong cơ thể. Tuy nhiên, khi lượng mỡ nội tạng vượt quá mức thì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính. Một trong những dấu hiệu nhận biết có thể có mỡ nội tạng là bụng bè ra (hình quả táo), tăng vòng eo…

Một trong những dấu hiệu nhận biết có thể có mỡ nội tạng là bụng bè ra (hình quả táo), tăng vòng eo Ảnh: AI

Tác hại của mỡ nội tạng:

Bệnh tim mạch (huyết áp, cơn đau thắt ngực, bệnh mạch vành…).

Bệnh tiểu đường loại 2.

Bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư đại trực tràng.

Gan nhiễm mỡ, xơ gan.

Bệnh Alzheimer...

Các cách đo chỉ số mỡ nội tạng

Cộng hưởng từ: Chính xác nhưng tốn kém.

Tính BMI (thừa cân khi BMI >= 23) gợi ý có thể có mỡ nội tạng, nhưng nhược điểm không phân biệt được chỉ số BMI tăng do mỡ hay cơ.

Đo vòng eo (đo quanh ngang rốn): nữ > 80 cm, nam > 90 cm, gợi ý có thể có mỡ nội tạng, đây là phương pháp có thể làm tại nhà.

Thiết bị đo lường tỷ lệ mỡ trong cơ thể.

Phương pháp đơn giản nhất mà mọi người có thể làm là tự đo vòng eo tại nhà.

Do mỡ nội tạng có thể gây nhiều bệnh lý mạn tính, mọi người nên chủ động xét nghiệm mỡ nội tạng, tầm soát những nguy cơ bệnh lý đi kèm như: Tầm soát bệnh tiểu đường loại 2; tầm soát rối loạn lipid máu; các xét nghiệm khác như ECG, siêu âm tim, siêu âm Doppler động mạch cảnh, CRP hs, TSH, FT4, FT3...

Các biện pháp giảm mỡ nội tạng

Cần có chế độ ăn uống lành mạnh như hạn chế đường, hạn chế chất béo bão hòa (thức ăn nhanh, bánh ngọt, snack…), hạn chế rượu bia; tăng cường protein như cá, thịt nạt, tăng cường chất xơ, rau củ; giảm stress; ngủ đủ giấc, không thức khuya; tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày.