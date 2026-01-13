Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Bụng to ra, có phải có nhiều mỡ nội tạng?

M.Phúc
M.Phúc
13/01/2026 08:24 GMT+7

'Dạo gần đây tôi thấy bụng to ra, có phải tôi có nhiều mỡ nội tạng? Tôi muốn xét nghiệm chỉ số mỡ nội tạng thì phải làm sao? Mỡ nội tạng có kiêng cữ gì không bác sĩ?'. (M.Long, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Tố Uyên, Trung tâm Y khoa Diag (TP.HCM), giải đáp: Mỡ nội tạng là lớp mỡ bao quanh các tạng như gan, tim phổi, thận, não, mạch máu. Mỡ nội tạng đóng vai trò quan trọng, là lớp màng bọc quang tạng để bảo vệ tạng, đồng thời giúp dự trữ năng lượng cần thiết cho cơ thể. 

Bình thường mỡ nội tạng chiếm khoảng 10% tổng lượng mỡ trong cơ thể. Tuy nhiên, khi lượng mỡ nội tạng vượt quá mức thì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính. Một trong những dấu hiệu nhận biết có thể có mỡ nội tạng là bụng bè ra (hình quả táo), tăng vòng eo… 

Bác sĩ 24/7: Bụng to ra, có phải có nhiều mỡ nội tạng? - Ảnh 1.

Một trong những dấu hiệu nhận biết có thể có mỡ nội tạng là bụng bè ra (hình quả táo), tăng vòng eo

Ảnh: AI

Tác hại của mỡ nội tạng: 

  • Bệnh tim mạch (huyết áp, cơn đau thắt ngực, bệnh mạch vành…). 
  • Bệnh tiểu đường loại 2
  • Bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư đại trực tràng.
  • Gan nhiễm mỡ, xơ gan.
  • Bệnh Alzheimer...

Các cách đo chỉ số mỡ nội tạng

  • Cộng hưởng từ: Chính xác nhưng tốn kém.
  • Tính BMI (thừa cân khi BMI >= 23) gợi ý có thể có mỡ nội tạng, nhưng nhược điểm không phân biệt được chỉ số BMI tăng do mỡ hay cơ.
  • Đo vòng eo (đo quanh ngang rốn): nữ > 80 cm, nam > 90 cm, gợi ý có thể có mỡ nội tạng, đây là phương pháp có thể làm tại nhà.
  • Thiết bị đo lường tỷ lệ mỡ trong cơ thể.

Phương pháp đơn giản nhất mà mọi người có thể làm là tự đo vòng eo tại nhà. 

Do mỡ nội tạng có thể gây nhiều bệnh lý mạn tính, mọi người nên chủ động xét nghiệm mỡ nội tạng, tầm soát những nguy cơ bệnh lý đi kèm như: Tầm soát bệnh tiểu đường loại 2; tầm soát rối loạn lipid máu; các xét nghiệm khác như ECG, siêu âm tim, siêu âm Doppler động mạch cảnh, CRP hs, TSH, FT4, FT3...

Các biện pháp giảm mỡ nội tạng

Cần có chế độ ăn uống lành mạnh như hạn chế đường, hạn chế chất béo bão hòa (thức ăn nhanh, bánh ngọt, snack…), hạn chế rượu bia; tăng cường protein như cá, thịt nạt, tăng cường chất xơ, rau củ; giảm stress; ngủ đủ giấc, không thức khuya; tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Tin liên quan

Người ốm vẫn bụng to: có phải do mỡ nội tạng ?

Người ốm vẫn bụng to: có phải do mỡ nội tạng ?

Một người có thể trông ốm, chỉ số khối cơ thể (BMI) tốt nhưng bụng lại tích nhiều mỡ, đặc biệt từ sau tuổi 30. Điều này dẫn đến tình trạng là dáng người dù không mập, thậm chí ốm nhưng bụng vẫn to.

Khám phá thêm chủ đề

mỡ nội tạng bụng to vòng eo huyết áp tiểu đường ung thư Bác sĩ 24/7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận