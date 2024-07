Bác sĩ 24/7: Nho tím có tác dụng giảm axit uric trị bệnh gout?

Bác sĩ CKI Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giải đáp: Nho tím có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là resveratrol, có thể giúp giảm mức axit uric trong cơ thể và hỗ trợ điều trị bệnh gout.

Nho cũng chứa nhiều vitamin C, theo các nghiên cứu vitamin C giúp đào thải acid uric ra khỏi cơ thể tốt hơn. Nên không chỉ có nho tím, các loại trái cây, rau củ chứa nhiều vitamin C được khuyến cáo sử dụng giúp kiểm soát bệnh gout.

Tuy nhiên, việc ăn nhiều trái cây chứa đường fructose cũng là yếu tố làm tăng acid uric máu. Ăn nhiều trái cây dẫn đến tăng mức axit uric qua các cơ chế như tăng tạo axit uric và ức chế bài tiết axit uric qua thận. Đây là lý do tại sao những người mắc bệnh gout hoặc có nguy cơ cao bị gout nên hạn chế tiêu thụ fructose từ đồ uống ngọt và trái cây có hàm lượng fructose cao.

Thay vào đó để bổ sung vitamin C, nên ăn nhiều rau củ và chỉ nên ăn trái cây với lượng vừa phải khoảng 300-400 gr/ngày, ưu tiên lựa chọn các loại quả ít ngọt như quả ổi, đu đủ, kiwi, các loại quả mọng...



Ngoài tác dụng giảm axit uric, nho tím còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe như:

Chống oxy hóa: Chất resveratrol và các flavonoid trong nho tím giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Nho tím có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm huyết áp và mức cholesterol.

Cải thiện chức năng não: Resveratrol trong nho tím có thể cải thiện chức năng não và bảo vệ khỏi các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Chất xơ trong nho tím giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và duy trì sự khỏe mạnh của ruột.

Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong nho tím giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Liều lượng nho tím cụ thể để trị bệnh gout chưa được xác định rõ ràng qua các nghiên cứu.

Việc tiêu thụ nho tím nên được kết hợp với một chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh, hạn chế bia rượu để đạt được hiệu quả tối ưu cho sức khỏe.