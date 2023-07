Bác sĩ 24/7: Sau thắt ống dẫn tinh có thể có con không?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Học, khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM, cho biết thắt ống dẫn tinh là phương pháp triệt sản, thực hiện theo nguyện vọng của hai vợ chồng khi họ không còn muốn có thêm con nữa.

Biện pháp này giúp ngăn chặn đường đi của tinh trùng không cho chúng gặp trứng. Do đó, quá trình thụ tinh không thể xảy ra. Biện pháp này thường được lựa chọn trong trường hợp nam giới khỏe mạnh và đã có đủ số con mong muốn.

Về quy trình thắt ống dẫn tinh, sau khi thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh, hai vợ chồng vẫn phải tiếp tục thực hiện phương pháp ngừa thai.

Sau một tháng, bác sĩ cho người chồng thử tinh trùng đồ lần 1. Sau đó hai vợ chồng tiếp tục phương pháp ngừa thai thêm 15 ngày, người chồng sẽ được thử tinh trùng đồ lần 2, nếu không còn tinh trùng trong mẫu thử thì từ đây, hai vợ chồng quan hệ tự nhiên.

Do đó, trong thời gian có kết quả thử tinh trùng đồ lần 2, các cặp vợ chồng vẫn có khả năng có con nếu không sử dụng phương pháp ngừa thai an toàn. Thực tế đã có những trường hợp có con ngoài ý muốn sau khi thắt ống dẫn tinh do bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn trước khi có kết luận bác sĩ về mẫu thử tinh trùng.

Sau một tháng, người chồng sẽ được thử tinh trùng đồ lần 1 và ngừa thai thêm 15 tháng SHUTTERSTOCK

Về sức khỏe chung, sau thắt ống dẫn tinh người chồng không bị ảnh hưởng sức khỏe.

Thắt ống dẫn tinh hiếm gây ra biến chứng. Tuy nhiên vẫn có tình trạng đau bìu. Có người chỉ đau bìu một thời gian, một số không đau, một số đau kéo dài. Đau bìu ảnh hưởng đến sinh hoạt, đau bìu làm cho bệnh nhân không dám hoạt động tình dục, từ đó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vì vậy trước khi thắt ống dẫn tinh, bác sĩ cần tư vấn đầy đủ cho hai vợ chồng.

Một số biến chứng khác như tụ máu bìu sau thắt, dị ứng thuốc tê, teo tinh hoàn, tổn thương mạch máu thừng tinh,...

Sau thắt ống dẫn tinh, bác sĩ có thể khâu nối lại ống dẫn để phục hồi khả năng sinh sản nam giới nhưng gặp nhiều khó khăn. Do đó, biện pháp này thường được lựa chọn trong trường hợp nam giới đã có đủ số con mong muốn.