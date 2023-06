Bác sĩ 24/7: Tắm đêm rồi nằm phòng lạnh, sao lại liệt dây thần kinh số 7?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Phú, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) thông tin: Liệt dây thần kinh số 7 do nhiều nguyên nhân gây ra. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm lạnh đột ngột, nhiễm virus, cảm cúm,… làm ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh số 7, gây liệt mặt ngoại biên. Một vài trường hợp khác là do các chấn thương vùng mặt, ở sọ vùng thái dương, xương chũm, viêm tai mũi họng,…



Theo bác sĩ CKI Đào Duy Khoa, khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, liệt dây thần kinh số 7, hay còn gọi là liệt dây thần kinh mặt, do nhiều nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân thường gặp nhất là do nhiễm virus, rối loạn miễn dịch, chấn thương và nhiễm trùng,...

Thể lâm sàng thường gặp nhất của liệt dây thần kinh số 7 là liệt Bell. Nguyên nhân nhân chính xác của liệt Bell vẫn chưa rõ. Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân của liệt Bell liên quan đến nhiễm virus, các bệnh cảm nhẹ, suy giảm sức đề kháng,...

Cách phòng tránh

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Phú cho biết để phòng ngừa liệt dây thần kinh số 7, chúng ta cần tránh để cơ thể nhiễm lạnh, khi ngủ nên đóng cửa sổ không để gió lùa vào; Đối với người cao tuổi hạn chế ra ngoài đi vệ sinh vào ban đêm; Không để quạt hoặc điều hòa thổi thẳng vào mặt khi ngủ vào mùa nóng. Đặc biệt, chúng ta cần điều trị sớm các chứng bệnh viêm nhiễm ở tai, mũi, họng…, các chấn thương sọ ở vùng xương chũm, xương thái dương hàm nếu có.

Ngoài ra, theo bác sĩ Đào Duy Khoa, để phòng ngừa liệt dây thần kinh số 7, bạn nên duy trì lối sống điều độ, lành mạnh, ăn uống và làm việc hợp lý, tập thể dục, tránh căng thắng, thức khuya.