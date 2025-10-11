Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Tiêm vắc xin sốt xuất huyết bao nhiêu mũi mới hiệu quả?

M.Phúc
M.Phúc
11/10/2025 13:11 GMT+7

'Con tôi năm nay 14 tuổi, cho tôi hỏi lứa tuổi này có thể tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết không? Nếu tiêm thì tiêm bao nhiêu mũi, cảm ơn bác sĩ!'. (B.Quyên, ở TP.HCM).

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Khôi, Trưởng Hội đồng y khoa Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) khuyến cáo, vắc xin Qdenga phòng bệnh sốt xuất huyết được chỉ định tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng cho trẻ em từ 4 tuổi và người lớn, kể cả những người đã mắc sốt xuất huyết trước đây. 

Mũi 1: Mũi tiêm đầu tiên, nhằm kích hoạt cơ chế miễn dịch ban đầu để cơ thể bắt đầu sản sinh kháng thể chống lại 4 loại huyết thanh của virus Dengue.

Mũi 2: Mũi tiêm nhắc lại được thực hiện sau khoảng cách tối thiểu 3 tháng kể từ mũi đầu tiên. Việc tiêm nhắc lại này giúp củng cố và tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao khả năng bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh và giảm thiểu nguy cơ phải nhập viện hoặc mắc bệnh nặng nếu bị nhiễm virus.

Bác sĩ 24/7: Tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết mấy mũi mới hiệu quả? - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin phòng bệnh là giải pháp an toàn, hiệu quả

Ảnh: TTTC

Vắc xin Qdenga được phát triển để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra. Đây là một vắc xin sống giảm độc lực, có khả năng bảo vệ hiệu quả hơn 80% trong việc ngăn ngừa bệnh từ cả 4 loại huyết thanh của virus Dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4 và trên 90% trong việc giảm nguy cơ nhập viện, mắc bệnh nặng cũng như các biến chứng nguy hiểm liên quan đến sốt xuất huyết.

Một số nhóm người có nguy cơ cao diễn tiến nặng khi mắc bệnh nên chủ động tiêm phòng vắc xin, bao gồm:

  • Trẻ em từ 4 tuổi trở lên.
  • Người thừa cân hoặc béo phì.
  • Người lớn tuổi có kèm bệnh lý mạn tính như tim, thận, gan, hen, COPD kiểm soát kém, tiểu đường, thiếu máu tán huyết... 
  • Người đã từng mắc sốt xuất huyết trước đây.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Khám phá thêm chủ đề

Sốt xuất huyết vắc xin sốt xuất huyết huyết thanh tiêm nhắc vắc xin Mũi tiêm Bác sĩ 24/7
