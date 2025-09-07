Lợi ích khi tiêm phòng trước khi quan hệ

Bác sĩ Nguyễn Văn My, Trưởng Ecom Long Châu, cho biết tiêm vắc xin trước khi quan hệ là biện pháp hiệu quả giúp chủ động bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong đó, các bệnh do virus HPV gây ra như sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn… ở cả nam và nữ có thể được phòng tránh nhờ vắc xin. Bên cạnh đó, virus viêm gan B, là nguyên nhân hàng đầu của căn bệnh có nguy cơ tiến triển thành viêm gan mạn tính, từ đó khởi đầu cho tình trạng xơ gan, ung thư gan. Virus viêm gan B cũng hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng việc tiêm vắc xin phòng bệnh sớm.

Tiêm vắc xin trước khi quan hệ là biện pháp hiệu quả giúp chủ động bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục Ảnh: AI

Phụ nữ trước khi quan hệ nên tiêm phòng gì?

Theo bác sĩ Nguyễn Văn My, phụ nữ trước khi quan hệ nên tiêm phòng vắc xin HPV để phòng ngừa sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, hầu họng, hậu môn do HPV gây ra và vắc xin viêm gan B để ngăn ngừa lây nhiễm viêm gan B qua đường tình dục, từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở. Đây là các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng hoàn toàn có thể được phòng ngừa hiệu quả nhờ vắc xin.

Vắc xin HPV

HPV là virus lây qua quan hệ tình dục với khoảng 200 chủng, trong đó 15 chủng có nguy cơ gây ung thư như ung thư cổ tử cung, hậu môn, âm đạo, âm hộ và vòm họng. Ngoài ra, HPV còn gây ra hầu hết những trường hợp mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi mào gà hoặc u nhú sinh dục.

Virus HPV có thể lây qua tiếp xúc với các tổn thương trên da, niêm mạc, quan hệ tình dục hoặc qua vật dụng cá nhân bị nhiễm, thậm chí là mẹ bị nhiễm còn có thể lây truyền cho con trong quá trình sinh đẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, vắc xin ngừa HPV giúp phòng tránh trên 90% tất cả các loại ung thư gây ra bởi HPV, và ghi nhận tỷ lệ nhiễm HPV giảm mạnh sau tiêm vắc xin, đặc biệt ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ.

Tiêm vắc xin viêm gan

Bác sĩ Nguyễn Văn My cho biết, viêm gan B là bệnh nguy hiểm với tỷ lệ nhiễm cao, giám sát dịch tễ học huyết thanh virus viêm gan B trong nhóm người trưởng thành tại Việt Nam được thực hiện tại 32 tỉnh, thành phố năm 2018 và 2019 với cỡ mẫu 25.649 người. Kết quả của giám sát dịch tễ học này cho thấy tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mạn tính tại Việt Nam năm 2018 là 9,2%.

Đường lây truyền chủ yếu của virus viêm gan B là qua đường tình dục, đường máu, từ mẹ sang con hoặc dùng chung bơm kim tiêm trong nhóm sử dụng ma túy. Bệnh thường tiến triển âm thầm, có thể tới 20 - 30 năm để dẫn đến tình trạng xơ gan, ung thư gan.

Tiêm vắc xin viêm gan B là biện pháp chủ động phòng ngừa hiệu quả, đặc biệt quan trọng với phụ nữ và trẻ em. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ sơ sinh cần tiêm mũi đầu tiên trong 24 giờ sau sinh, sau đó nhắc lại vào các tháng 2, 3, 4 và 16 - 18 tháng tuổi. Người trưởng thành nên xét nghiệm trước khi tiêm để đảm bảo đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.