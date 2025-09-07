Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Giới tính

Phụ nữ trước khi quan hệ nên tiêm phòng gì?

M.P
M.P
07/09/2025 17:45 GMT+7

Việc tiêm vắc xin trước khi quan hệ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn góp phần hạn chế sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.

Lợi ích khi tiêm phòng trước khi quan hệ

Bác sĩ Nguyễn Văn My, Trưởng Ecom Long Châu, cho biết tiêm vắc xin trước khi quan hệ là biện pháp hiệu quả giúp chủ động bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong đó, các bệnh do virus HPV gây ra như sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn… ở cả nam và nữ có thể được phòng tránh nhờ vắc xin. Bên cạnh đó, virus viêm gan B, là nguyên nhân hàng đầu của căn bệnh có nguy cơ tiến triển thành viêm gan mạn tính, từ đó khởi đầu cho tình trạng xơ gan, ung thư gan. Virus viêm gan B cũng hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng việc tiêm vắc xin phòng bệnh sớm.

Phụ nữ trước khi quan hệ nên tiêm phòng gì? - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin trước khi quan hệ là biện pháp hiệu quả giúp chủ động bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Ảnh: AI

Phụ nữ trước khi quan hệ nên tiêm phòng gì?

Theo bác sĩ Nguyễn Văn My, phụ nữ trước khi quan hệ nên tiêm phòng vắc xin HPV để phòng ngừa sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, hầu họng, hậu môn do HPV gây ra và vắc xin viêm gan B để ngăn ngừa lây nhiễm viêm gan B qua đường tình dục, từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở. Đây là các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng hoàn toàn có thể được phòng ngừa hiệu quả nhờ vắc xin.

Vắc xin HPV

HPV là virus lây qua quan hệ tình dục với khoảng 200 chủng, trong đó 15 chủng có nguy cơ gây ung thư như ung thư cổ tử cung, hậu môn, âm đạo, âm hộ và vòm họng. Ngoài ra, HPV còn gây ra hầu hết những trường hợp mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi mào gà hoặc u nhú sinh dục. 

Virus HPV có thể lây qua tiếp xúc với các tổn thương trên da, niêm mạc, quan hệ tình dục hoặc qua vật dụng cá nhân bị nhiễm, thậm chí là mẹ bị nhiễm còn có thể lây truyền cho con trong quá trình sinh đẻ. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, vắc xin ngừa HPV giúp phòng tránh trên 90% tất cả các loại ung thư gây ra bởi HPV, và ghi nhận tỷ lệ nhiễm HPV giảm mạnh sau tiêm vắc xin, đặc biệt ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ.

Tiêm vắc xin viêm gan 

Bác sĩ Nguyễn Văn My cho biết, viêm gan B là bệnh nguy hiểm với tỷ lệ nhiễm cao, giám sát dịch tễ học huyết thanh virus viêm gan B trong nhóm người trưởng thành tại Việt Nam được thực hiện tại 32 tỉnh, thành phố năm 2018 và 2019 với cỡ mẫu 25.649 người. Kết quả của giám sát dịch tễ học này cho thấy tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mạn tính tại Việt Nam năm 2018 là 9,2%.

Đường lây truyền chủ yếu của virus viêm gan B là qua đường tình dục, đường máu, từ mẹ sang con hoặc dùng chung bơm kim tiêm trong nhóm sử dụng ma túy. Bệnh thường tiến triển âm thầm, có thể tới 20 - 30 năm để dẫn đến tình trạng xơ gan, ung thư gan. 

Tiêm vắc xin viêm gan B là biện pháp chủ động phòng ngừa hiệu quả, đặc biệt quan trọng với phụ nữ và trẻ em. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ sơ sinh cần tiêm mũi đầu tiên trong 24 giờ sau sinh, sau đó nhắc lại vào các tháng 2, 3, 4 và 16 - 18 tháng tuổi. Người trưởng thành nên xét nghiệm trước khi tiêm để đảm bảo đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

Tin liên quan

Nam giới có nguy cơ nhiễm vi rút HPV không?

Nam giới có nguy cơ nhiễm vi rút HPV không?

Tôi nghe nói vi rút HPV thường gặp ở nữ giới gây ung thư cổ tử cung, vậy nam giới có nguy cơ nhiễm vi rút HPV không? Khi nhiễm, triệu chứng để nhận biết thế nào và có cần tiêm ngừa để phòng bệnh không? (H.A, 25 tuổi, ở TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

quan hệ Tiêm phòng tiêm vắc xin virus HPV bệnh sùi mào gà ung thư cổ tử cung viêm gan virus viêm gan Tình dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận