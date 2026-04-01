Bác sĩ: Cẩn thận với các phương pháp detox qua ăn uống

Detox qua ăn uống là các phương pháp được thực hiện đơn giản tại nhà, giúp thanh lọc cơ thể thông qua việc sử dụng các nguyên liệu thực phẩm tự nhiên như rau củ quả, nước ép trái cây,… Nhiều người cho biết cảm thấy “nhẹ nhõm hơn”, “khỏe hơn” ngay sau khi thực hiện.

Giải thích về cảm giác này, thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết: “Trong nhiều chương trình detox, người tham gia thường giảm đáng kể lượng thực phẩm giàu năng lượng, hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt hoặc rượu bia. Đồng thời, họ tăng lượng nước, rau xanh và trái cây. Những thay đổi này có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ chịu hơn, giảm tình trạng đầy bụng, giảm lượng muối và đường nạp vào cơ thể, từ đó tạo cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn”.

Nếu kéo dài việc sử dụng nước ép trái cây thay bữa ăn, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, giảm khả năng tập trung

Không phải phương pháp detox nào cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe

Tuy nhiên, không phải phương pháp detox nào cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Một số trào lưu detox như uống nước ép trái cây thay các bữa ăn kéo dài nhiều ngày hay nhịn ăn hoàn toàn để thải độc..., tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

“Việc sử dụng nước ép trái cây để thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong nhiều ngày có thể dẫn đến mất cân đối dinh dưỡng. Nước ép trái cây chủ yếu cung cấp nước, vitamin và một lượng đường tự nhiên khá cao, nhưng lại thiếu protein, chất béo cần thiết và nhiều vi chất quan trọng cho hoạt động bình thường của cơ thể”, bác sĩ Tố Hi cho biết.

Khi kéo dài tình trạng này, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, giảm khả năng tập trung. Do không được cung cấp đủ năng lượng và protein, cơ thể sẽ dần sử dụng nguồn glycogen dự trữ, sau đó huy động mỡ và một phần khối cơ để tạo năng lượng. Nếu kéo dài, điều này có thể dẫn đến giảm khối cơ và giảm sức lực.

Ngoài ra, nước ép thường ít chất xơ hơn so với việc ăn trái cây nguyên quả, trong khi lượng đường hấp thu lại khá nhanh. Điều này có thể làm đường huyết tăng nhanh sau khi uống, đặc biệt không phù hợp với người có nguy cơ rối loạn đường huyết hoặc mắc tiểu đường.

Không chỉ riêng việc “detox bằng nước ép”, xu hướng nhịn ăn hoàn toàn trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày với mục đích thải độc cũng đang được một số người áp dụng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tố Hi, đây không phải là phương pháp được khuyến cáo trong thực hành y khoa, đặc biệt đối với một số nhóm có nguy cơ cao.

Cụ thể, những nhóm người không nên tự ý áp dụng phương pháp này bao gồm: người mắc tiểu đường hoặc đang sử dụng thuốc hạ đường huyết; phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú; người cao tuổi; người mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, gan hoặc thận; trẻ em và thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển; người suy dinh dưỡng hoặc đang hồi phục sau bệnh.

Bác sĩ Tố Hi giải thích: “Khi cơ thể không được cung cấp năng lượng trong thời gian dài, trước tiên có thể xảy ra tình trạng hạ đường huyết với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất. Sau đó, cơ thể sẽ huy động glycogen dự trữ và tiếp đến là khối cơ để tạo năng lượng, dẫn đến mất khối cơ và suy giảm sức lực nếu tình trạng này kéo dài”. Đặc biệt ở người mắc tiểu đường, nguy cơ hạ đường huyết nặng hoặc nhiễm toan ceton có thể xảy ra nếu việc nhịn ăn không được theo dõi và hướng dẫn bởi nhân viên y tế.

Để hỗ trợ hệ thống thải độc tự nhiên của cơ thể, điều quan trọng nhất là duy trì một chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh

Hỗ trợ cơ thể thải độc tự nhiên

Trong y học, quá trình “thải độc” không phải là một cơ chế đặc biệt chỉ xảy ra khi chúng ta sử dụng các sản phẩm hay phương pháp detox. Đây thực chất là hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể, diễn ra liên tục nhờ sự phối hợp của nhiều cơ quan như gan, thận, phổi, hệ tiêu hóa và da.

Để hỗ trợ hệ thống thải độc tự nhiên của cơ thể, điều quan trọng nhất là duy trì một chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh. “Trước hết, nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt. Đây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho chức năng gan và hệ tiêu hóa. Chất xơ cũng giúp cải thiện nhu động ruột, góp phần đào thải các sản phẩm chuyển hóa ra khỏi cơ thể”, bác sĩ Tố Hi khuyến nghị.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo đủ protein chất lượng tốt từ các nguồn như cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu và các loại hạt. Protein cung cấp các axit amin cần thiết cho nhiều quá trình chuyển hóa tại gan, trong đó có các phản ứng giúp chuyển đổi và đào thải các chất không có lợi cho cơ thể.

Đồng thời, theo bác sĩ Tố Hi, nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo bão hòa, vì những thực phẩm này có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa và lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa. Cuối cùng, uống đủ nước mỗi ngày là một yếu tố đơn giản nhưng rất quan trọng. Nước giúp hỗ trợ chức năng lọc của thận và góp phần đào thải các sản phẩm chuyển hóa qua nước tiểu.