Bác sĩ cảnh báo tiểu ra máu dù chỉ một lần cũng không nên chủ quan

Tự mua thuốc uống vì cho rằng mình chỉ bị "nóng trong người"

Khai thác bệnh sử, ghi nhận khoảng 3 năm trước ông D. bắt đầu nhận thấy nước tiểu đôi lúc có màu đỏ, sau đó tình trạng xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện kiểm tra, ông nhiều lần ra chợ, hỏi hàng xóm để mua các loại thuốc bắc, thuốc nam và các bài thuốc truyền miệng với hy vọng cầm máu và "thanh nhiệt", vì cho rằng mình chỉ bị nóng trong người hoặc có sỏi đường tiểu.

Trong suốt thời gian đó, tình trạng tiểu máu không chấm dứt hoàn toàn mà chỉ giảm từng đợt rồi tái phát. Chỉ đến khi xuất hiện mệt mỏi nhiều, tiểu khó và phải nhập viện cấp cứu, người bệnh mới được thăm khám đầy đủ.

Tại Bệnh viện An Bình (TP.HCM), kết quả chụp cắt lớp vi tính và nội soi bàng quang cho thấy bệnh nhân bị ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển. Khối u đã xâm lấn ra ngoài bàng quang, lan vào tuyến tiền liệt, đồng thời chèn ép lỗ niệu quản bên trái gây ứ nước thận cùng bên và làm suy giảm chức năng thận.

Ê kíp trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: A.B

Bệnh tiến triển nặng, điều trị phức tạp

Ngày 30.6, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quốc Phong, Trưởng đơn vị Tiết niệu, Bệnh viện An Bình, cho biết bệnh nhân D. nhập viện ở giai đoạn bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị phức tạp hơn rất nhiều so với những trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp tiến hành phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc kết hợp cắt tuyến tiền liệt và chuyển lưu nước tiểu nhằm loại bỏ toàn bộ tổn thương ung thư và bảo tồn chức năng thận còn lại.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát, chức năng thận cải thiện dần và hiện đã hồi phục ổn định.

Tiểu máu là một trong những dấu hiệu cần chú ý

Theo bác sĩ Phong, tiểu máu là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của các bệnh lý đường tiết niệu. Mặc dù nguyên nhân có thể xuất phát từ viêm nhiễm, sỏi hoặc các bệnh lý lành tính khác, nhưng đây cũng là triệu chứng thường gặp của ung thư bàng quang và ung thư đường tiết niệu trên.

"Điều đáng tiếc là nhiều bệnh nhân thấy tiểu máu nhưng không đi khám ngay. Một số nghĩ do nóng trong người, số khác tự mua thuốc cầm máu, thuốc bắc, thuốc nam hoặc các sản phẩm quảng cáo trên mạng để sử dụng hy vọng tình trạng tự chấm dứt. Việc triệu chứng giảm tạm thời khiến họ lầm tưởng bệnh đã khỏi, trong khi khối u vẫn tiếp tục phát triển bên trong", bác sĩ Phong chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh. Đặc biệt, các triệu chứng như tiểu máu, dù chỉ xuất hiện một lần, tiểu buốt kéo dài, tiểu khó hoặc đau vùng hạ vị đều cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa tiết niệu.

Ngoài ra, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư bàng quang. Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu dài với một số hóa chất công nghiệp, nhiễm trùng tiết niệu mạn tính hoặc tuổi cao cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.