Bác sĩ cảnh báo về chứng ăn vô độ tâm thần

Nhân vật được thạc sĩ-bác sĩ nội trú Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) đề cập đến trong buổi tọa đàm truyền thông chăm sóc sức khỏe tâm thần chiều 12.10.

Bác sĩ Khiêm cho biết, nam thanh niên 22 tuổi, là sinh viên năm cuối, vào viện cấp cứu do ngất xỉu. Qua xét nghiệm, các bác sĩ xác định, bệnh nhân rối loạn nhịp tim do mất điện giải khiến kali máu giảm rất thấp, sau khi nôn nhiều lần.

"Trước nhập viện, người bệnh có những cơn ăn uống quá mức, ăn buffet nhiều gấp 3 lần các bạn; hoặc ăn 2 suất cơm phải ăn thêm gói mì tôm. Sau những "cơn ăn" vô độ, nam sinh viên lại tự gây nôn. Nhiều lần nôn như vậy khiến người bệnh bị hạ kali máu nặng", bác sĩ Khiêm thông tin và cho biết, khi vào cấp cứu, nam sinh đã được chỉ định khám thêm chuyên khoa tiêu hóa và tâm thần, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị chứng ăn vô độ tâm thần.

Những cơn ăn vô độ, lặp đi lặp lại có thể là dấu hiệu của chứng ăn vô độ tâm thần ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI

"Trước nhập viện, nam sinh viên này rối loạn ăn uống tâm thần hơn 1 năm nhưng gia đình chỉ biết khi bệnh nhân phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau đợt điều trị ngoại trú tại viện, các cơn ăn vô độ giảm 50 - 60%, sau đó giảm dần. Gần đây người bệnh không còn phải tái khám", bác sĩ Khiêm cho biết thêm.

PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), lưu ý, với người bị chứng ăn vô độ tâm thần, nếu phát hiện muộn, bệnh nhân có nguy cơ tử vong do ngừng tim, khi kali máu giảm quá thấp sau nhiều lần người bệnh tự gây nôn.

Nếu phát hiện sớm, người bệnh có thể chỉ cần tư vấn tâm lý hỗ trợ điều chỉnh hành vi. Nếu nặng hơn có liệu pháp hành vi. Người bệnh được chỉ định dùng thuốc tùy theo mức độ bệnh, tùy giai đoạn bệnh. Hầu hết các bệnh nhân có kết quả điều trị rất tốt.

"Do đó, gia đình khi thấy con có những thói quen bất thường về ăn uống nên giúp con điều chỉnh; cho con khám chuyên khoa nếu mức độ không cải thiện, để được bác sĩ khám, đánh giá chỉ định phù hợp", bác sĩ Tuấn khuyến nghị.

Theo Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, ăn vô độ tâm thần là rối loạn ăn uống nghiêm trọng với biểu hiện là các đợt tiêu thụ lượng thức ăn lớn, lặp đi lặp lại, và ngay sau đó là các hành vi bù trừ không phù hợp như tự gây nôn, lạm dụng thuốc nhuận tràng, nhịn ăn hoặc tập thể dục quá mức, nhằm mục đích ngăn ngừa việc tăng cân.

Cơn ăn vô độ diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối rõ, thường được mô tả khoảng 2 giờ. Người bệnh mất cảm giác mất kiểm soát khi ăn; có thể ăn nhanh, ăn khi không đói, ăn một mình vì xấu hổ.