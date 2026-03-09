Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 dấu hiệu báo động về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc

Liên Châu
Liên Châu
09/03/2026 15:52 GMT+7

Có 5 dấu hiệu báo động về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc đã được WHO và các tổ chức chuyên ngành khuyến nghị.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết, môi trường làm việc tồi tệ, bao gồm phân biệt đối xử và bất bình đẳng, khối lượng công việc quá tải, thiếu quyền kiểm soát công việc và tình trạng việc làm không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

Theo Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Tổ chức y tế thế giới (WHO) và một số tổ chức chuyên ngành đã có hướng dẫn về sức khỏe tâm thần nơi làm việc, trong đó, gợi ý 5 dấu hiệu báo động, liên quan đến các biểu hiện về thay đổi cảm xúc, hành vi, hiệu suất công việc...

5 dấu hiệu báo động về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc

5 dấu hiệu báo động về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc

ẢNH: BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Trong đó, thay đổi cảm xúc là tình trạng cảm thấy buồn bã và chán nản kéo dài; mất hứng thú với những điều từng yêu thích. Người đó rơi vào tình trạng lo lắng quá mức (luôn lo lắng về tương lai, khó tập trung công việc).

Thường bị thay đổi tâm trạng đột ngột (dễ cáu gắt, giận dữ hoặc xúc động, dễ khóc). Luôn bị cảm thấy cô đơn, lạc lõng hoặc bị cô lập, bản thân muốn tránh xa mọi người, không muốn giao tiếp.

Thay đổi hành vi, với các biểu hiện khó tập trung (dễ bị phân tâm, khó hoàn thành công việc; thay đổi thói quen ăn uống và ngủ nghỉ (ăn quá nhiều hoặc quá ít, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều). Đồng thời tránh xa các hoạt động xã hội (không muốn gặp gỡ hoặc vui chơi với bạn bè hoặc đồng nghiệp).

Thậm chí, sử dụng nhiều chất kích thích hoặc rượu để giảm căng thẳng hoặc quên đi nỗi buồn; có những hành vi nguy hiểm (ví dụ: tự làm hại bản thân, có ý nghĩ, kế hoạch hoặc cố gắng tự tử)

Thay đổi về thể chất với mức độ khó kiểm soát cần được lưu ý, vì có thể liên quan sức khỏa tâm thần, với biểu hiện mệt mỏi liên tục, ngay cả khi đã ngủ đủ giấc cũng cần lưu ý về sức khỏe tâm thần.

Ngoài ra, các vấn đề về tiêu hóa (đau bụng, khó tiêu, táo bón); nhức đầu, đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân cũng có thể có nguyên nhân do sức khỏe tâm thần.

Thay đổi về hiệu suất công việc. Chuyên gia sức khỏe tâm thần lưu ý về tình trạng giảm năng suất (khó hoàn thành công việc đúng hạn); giảm chất lượng công việc (ai sót nhiều hơn trong công việc); thường xuyên vắng mặt (do vấn đề sức khỏe hoặc lý do cá nhân).

Thay đổi trong các mối quan hệ (thường xuyên tranh cãi với đồng nghiệp, các mối quan hệ trở nên căng thẳng); tránh giao tiếp với người khác (có xu hướng làm việc một mình).

Đồng thời khó khăn trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ (khó khăn trong việc kết nối với người khác).

Theo hướng dẫn, các biểu hiện nêu trên chỉ là một số dấu hiệu phổ biến, mỗi người có thể trải nghiệm chúng khác nhau. Nhưng nếu cá nhân có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe tâm thần của bản thân hoặc sức khỏe tâm thần của người khác, các yếu tố trên là một số gợi ý.

Hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc

Theo chuyên gia về sức khỏe tâm thần, nếu nhận thấy bản thân hoặc đồng nghiệp có những dấu hiệu nêu trên, có thể thử một "mẹo" chăm sóc bản thân, duy trì cân bằng cảm xúc, bằng cách: duy trì lối sống lành mạnh (ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên).

Học cách thư giãn như: thử bơi lội, đi bộ, yoga, thiền hoặc các hoạt động khác mà mỗi người yêu thích. Đồng thời có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài hoặc những người xung quanh.

WHO cũng gợi ý về các chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc: nhiều nơi làm việc cung cấp các chương trình tư vấn, yoga và thiền để giúp nhân viên giảm căng thẳng. Các cá nhân nên chia sẻ khó khăn của với những người tin tưởng.

Các vấn đề sức khỏe tâm thần không giới hạn ở một giới tính, một độ tuổi hay một chủng tộc nào. Không nên e ngại đến khám, nhận tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại các phòng khám, bệnh viện chuyên khoa. 

Chuyên gia sức khỏe tâm thần chia sẻ, nhiều người gặp phải những vấn đề về sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc, nhưng thường không nhận ra điều đó cho đến khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể giúp mỗi cá nhân chủ động bảo vệ sức khỏe tinh thần, giữ được công việc... 

Xem thêm bình luận