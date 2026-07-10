Bác sĩ chỉ 4 dấu hiệu ở móng tay có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Phong, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết nhiều người thường chủ quan khi thấy móng tay đổi màu hoặc xuất hiện sọc đen vì nghĩ chỉ là va đập nhẹ hay thiếu chất. Tuy nhiên thực tế đã có những trường hợp phát hiện ung thư từ dấu hiệu rất nhỏ này.

Điển hình trong thời gian gần đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Da Liễu Trung Ương tiếp nhận một người đàn ông hơn 60 tuổi đến khám vì xuất hiện một vệt nâu đen chạy dọc móng tay suốt nhiều năm. Ban đầu, người này nghĩ đây là sọc móng thông thường nên không đi kiểm tra. Tuy nhiên theo thời gian, vệt đen ngày càng lan rộng, móng bắt đầu biến dạng, bong tách và sần sùi bất thường. Sau khi kiểm tra chuyên sâu, người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư tế bào hắc tố ở móng - một trong những dạng ung thư có mức độ ác tính cao do khả năng di căn nhanh nếu phát hiện muộn.

"Không phải mọi trường hợp đổi màu móng đều nguy hiểm, nhưng nếu xuất hiện sọc đen mới, rộng hơn 3 mm, vùng sắc tố không đều theo thời gian hoặc móng biến dạng kéo dài thì nên đi khám chuyên khoa da liễu sớm để được kiểm tra kỹ hơn", bác sĩ Phong khuyến cáo.

Màu sắc móng tay chân thay đổi có thể cảnh báo bệnh lý ẢNH: BSCC

Những dấu hiệu trên móng tay không nên chủ quan

Móng giòn, dễ gãy: Nhiều người nghĩ móng tay yếu là do làm nail nhiều hoặc thiếu canxi. Móng khô, mỏng, dễ bị tách lớp, nứt hoặc gãy thường liên quan đến thiếu hụt chất dinh dưỡng, đặc biệt là biotin. Biotin hay vitamin H, vốn thuộc nhóm B là dưỡng chất quan trọng giúp móng cứng cáp, đàn hồi và khỏe mạnh. Khi cơ thể thiếu biotin, móng trở nên yếu, dễ bong tróc và mất độ chắc hoặc suy giảm dinh dưỡng kéo dài.

Xuất hiện sọc đen hoặc đổi màu bất thường: Ngoài nguy cơ u hắc tố, những sọc này có thể hình thành khi các mạch máu nhỏ dưới móng bị tổn thương do va chạm mạnh.

Móng chuyển sang màu trắng nhạt hoặc trắng đục phần lớn các móng (chỉ chừa lại một dải hồng ở đầu móng) cũng có thể liên quan thiếu máu hoặc chức năng gan suy giảm, hoặc suy tim. Trong khi đó, móng vàng kéo dài đôi khi xuất phát từ bệnh vảy nến hoặc nhiễm nicotine do hút thuốc lá.

Móng tay bị lồi hay còn gọi là ngón tay dùi trống. Đây là tình trạng đầu ngón tay phình to, móng cong lên tròn bất thường. Theo chuyên gia, dấu hiệu này thường liên quan tới tình trạng thiếu oxy máu mạn tính, có thể gặp ở người mắc bệnh phổi hoặc tim mạch...