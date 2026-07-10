Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ 4 dấu hiệu ở móng tay có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm

Lê Cầm
Lê Cầm
Nhiều người nghĩ móng giòn hay vết bầm tím chỉ là do thiếu chất, thức khuya. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý hoặc rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Phong, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết nhiều người thường chủ quan khi thấy móng tay đổi màu hoặc xuất hiện sọc đen vì nghĩ chỉ là va đập nhẹ hay thiếu chất. Tuy nhiên thực tế đã có những trường hợp phát hiện ung thư từ dấu hiệu rất nhỏ này.

Điển hình trong thời gian gần đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Da Liễu Trung Ương tiếp nhận một người đàn ông hơn 60 tuổi đến khám vì xuất hiện một vệt nâu đen chạy dọc móng tay suốt nhiều năm. Ban đầu, người này nghĩ đây là sọc móng thông thường nên không đi kiểm tra. Tuy nhiên theo thời gian, vệt đen ngày càng lan rộng, móng bắt đầu biến dạng, bong tách và sần sùi bất thường. Sau khi kiểm tra chuyên sâu, người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư tế bào hắc tố ở móng - một trong những dạng ung thư có mức độ ác tính cao do khả năng di căn nhanh nếu phát hiện muộn.

"Không phải mọi trường hợp đổi màu móng đều nguy hiểm, nhưng nếu xuất hiện sọc đen mới, rộng hơn 3 mm, vùng sắc tố không đều theo thời gian hoặc móng biến dạng kéo dài thì nên đi khám chuyên khoa da liễu sớm để được kiểm tra kỹ hơn", bác sĩ Phong khuyến cáo.

Bác sĩ chỉ ra những dấu hiệu trên móng tay có thể cảnh báo bệnh - Ảnh 2.

Màu sắc móng tay chân thay đổi có thể cảnh báo bệnh lý

ẢNH: BSCC

Những dấu hiệu trên móng tay không nên chủ quan

Móng giòn, dễ gãy: Nhiều người nghĩ móng tay yếu là do làm nail nhiều hoặc thiếu canxi. Móng khô, mỏng, dễ bị tách lớp, nứt hoặc gãy thường liên quan đến thiếu hụt chất dinh dưỡng, đặc biệt là biotin. Biotin hay vitamin H, vốn thuộc nhóm B là dưỡng chất quan trọng giúp móng cứng cáp, đàn hồi và khỏe mạnh. Khi cơ thể thiếu biotin, móng trở nên yếu, dễ bong tróc và mất độ chắc hoặc suy giảm dinh dưỡng kéo dài.

Xuất hiện sọc đen hoặc đổi màu bất thường: Ngoài nguy cơ u hắc tố, những sọc này có thể hình thành khi các mạch máu nhỏ dưới móng bị tổn thương do va chạm mạnh.

Móng chuyển sang màu trắng nhạt hoặc trắng đục phần lớn các móng (chỉ chừa lại một dải hồng ở đầu móng) cũng có thể liên quan thiếu máu hoặc chức năng gan suy giảm, hoặc suy tim. Trong khi đó, móng vàng kéo dài đôi khi xuất phát từ bệnh vảy nến hoặc nhiễm nicotine do hút thuốc lá.

Móng tay bị lồi hay còn gọi là ngón tay dùi trống. Đây là tình trạng đầu ngón tay phình to, móng cong lên tròn bất thường. Theo chuyên gia, dấu hiệu này thường liên quan tới tình trạng thiếu oxy máu mạn tính, có thể gặp ở người mắc bệnh phổi hoặc tim mạch...

Không tự chẩn đoán bệnh qua mạng

Bác sĩ Nguyễn Minh Phong điều nguy hiểm hiện nay là nhiều người có thói quen tự tra cứu triệu chứng trên mạng rồi mua thuốc hoặc mỹ phẩm điều trị tại nhà. Điều này có thể khiến bệnh lý bên trong bị bỏ sót và âm thầm tiến triển nặng hơn. Vì vậy, mọi người nên lắng nghe cơ thể và chủ động thăm khám khi thấy dấu hiệu bất thường kéo dài.

Tin liên quan

Dấu hiệu bệnh thận âm thầm có thể xuất hiện ở móng tay

Dấu hiệu bệnh thận âm thầm có thể xuất hiện ở móng tay

Bệnh thận thường tiến triển âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số thay đổi nhỏ ở móng tay có thể là tín hiệu cảnh báo sớm mà bạn không nên bỏ qua.

Giải mã hình bán nguyệt ở móng tay

Không cắt ngắn móng tay khi tiếp xúc thực phẩm chín bị phạt đến 3 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Móng tay màu sắc móng tay u hắc tố ngón tay dùi trống

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận