Bác sĩ chỉ cách phân biệt sữa giả, sữa thật bằng mắt thường

Màu sắc và độ mịn: Sữa thật thường có màu trắng ngà tự nhiên, bột mịn và đồng đều. Sữa giả có thể có màu lạ, bột thô hoặc vón cục.

Mùi vị: Sữa thật có mùi thơm nhẹ, tự nhiên. Sữa giả có thể không mùi hoặc có mùi hóa chất.

Khả năng hòa tan: Sữa thật tan đều trong nước ấm, không vón. Sữa giả thường nổi bột, khó tan, để lại nhiều cặn.

Bao bì: Sản phẩm chính hãng có in ấn rõ ràng, sắc nét, đầy đủ thông tin theo quy định. Bao bì sữa giả thường bị mờ, lệch màu, thiếu thông tin bắt buộc.

Sữa thật thường có màu trắng ngà tự nhiên, bột mịn và đồng đều Ảnh minh họa: AI

Khuyến cáo dành cho phụ huynh khi lựa chọn sữa cho trẻ

Bác sĩ Lợi khuyến cáo các phụ huynh nên chọn mua sữa tại các cửa hàng, nhà thuốc, siêu thị có uy tín và rõ ràng về nguồn gốc; kiểm tra kỹ bao bì sản phẩm, tem chống giả, mã vạch, hạn sử dụng và tên nhà sản xuất; tránh mua sữa theo các hình thức bán hàng không chính thống như livestream, mạng xã hội, hoặc sản phẩm có giá thấp bất thường; nên ưu tiên những nhãn hiệu đã được kiểm định và cấp phép bởi cơ quan y tế.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết sữa là thực phẩm quan trọng cho mọi lứa tuổi. Việc sử dụng sữa thật, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm không chỉ giúp cung cấp dinh dưỡng mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài. Trong khi đó, sữa giả tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, nhất là với trẻ em. Do đó, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và chứng nhận an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình.

Trường hợp thực tế bác sĩ từng gặp liên quan đến sữa giả

Bác sĩ Lợi cho biết, có những trường hợp bệnh nhi đến khám do tình trạng suy dinh dưỡng và tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên nhân. Sau khi khai thác kỹ tiền sử dinh dưỡng và xét nghiệm kiểm định sữa được sử dụng, phát hiện một số sản phẩm không đạt chỉ tiêu về chất lượng, có dấu hiệu nghi là sữa giả. Những trường hợp này cần điều trị kết hợp bù nước, điện giải, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và theo dõi phục hồi tăng trưởng lâu dài.