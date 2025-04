Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nhận biết khi trẻ không may uống phải sữa giả

Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, Phòng khám Nhi và Tiêm ngừa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết việc không may mua và sử dụng phải sữa giả có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ em, bao gồm:

Rối loạn tiêu hóa: Tiêu chảy, nôn ói, đầy bụng do các thành phần không phù hợp hoặc nhiễm khuẩn.

Suy dinh dưỡng cấp hoặc mãn tính: Do thiếu hụt các vi chất thiết yếu như protein, canxi, sắt, kẽm, vitamin D, DHA...

Nguy cơ nhiễm độc: Nếu sữa giả có chứa kim loại nặng, chất tạo màu hoặc chất bảo quản vượt mức cho phép.

Khi không may dùng sữa giả, trẻ thường bị đau bụng, nôn ói... Ảnh: AI

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết sữa giả là loại sữa bị pha trộn tạp chất, không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng hoặc thậm chí chứa chất độc hại. Tác hại của việc sử dụng sữa giả bao gồm:

Gây ngộ độc cấp tính.

Một số sữa giả có thể bị pha hóa chất công nghiệp như melamine hoặc chứa chất bảo quản, chất tạo mùi có hại. Ví dụ: Trẻ uống phải sữa pha melamine có thể bị tổn thương thận cấp, sỏi thận.

Sữa giả thường bị rút bớt đạm, canxi, vitamin… nên không cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ đang phát triển.

Những dấu hiệu nhận biết sớm khi trẻ uống phải sữa giả

Bác sĩ Ngọc Lợi cho biết, trẻ không may sử dụng sữa giả thường xuất hiện các biểu hiện lâm sàng sau:

Thay đổi thói quen ăn uống: Biếng ăn, bỏ bú, dễ kích thích.

Triệu chứng tiêu hóa: Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng, bụng trướng.

Chậm tăng trưởng: Không đạt chỉ số cân nặng và chiều cao tương ứng với tuổi.

Biểu hiện dị ứng: Nổi mẩn, phát ban, ngứa da, đỏ da.

Một số trẻ có thể biểu hiện thiếu máu, da xanh xao, mệt mỏi kéo dài do thiếu chất.

Tác động của sữa giả đến sự phát triển thể chất và trí não của trẻ nhỏ

Sữa đóng vai trò quan trọng trong cung cấp năng lượng, chất đạm, lipid, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Việc sử dụng sữa giả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất khiến trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi; ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ do thiếu hụt các vi chất như DHA, choline, sắt gây chậm phát triển nhận thức, giảm khả năng học hỏi và tư duy.



Việc sử dụng sữa giả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất khiến trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi Ảnh: AI

Vì sao trẻ có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng hơn khi dùng sữa giả?

Bác sĩ Lợi cho biết, trẻ là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm do hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và các chức năng chuyển hóa còn non yếu. Do đó, hậu quả khi dùng phải sữa giả ở trẻ sơ sinh thường nghiêm trọng hơn so với các nhóm tuổi khác như:

Nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính hoặc mất nước nặng nếu bị tiêu chảy kéo dài.

Rối loạn điện giải dẫn đến co giật.

Trong một số trường hợp, nếu thành phần trong sữa gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, trẻ có thể gặp sốc phản vệ.

>>> Bài tiếp sau: Cách phân biệt sữa giả bằng mắt thường