Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ cách theo dõi đường huyết tại nhà

Như Quyên
22/04/2026 12:06 GMT+7

Theo dõi đường huyết tại nhà là bước quan trọng giúp người bệnh phát hiện sớm bất thường và điều chỉnh kịp thời chế độ ăn, sinh hoạt cũng như thuốc điều trị.

Đặc biệt với người lớn tuổi hoặc người mắc tiểu đường, việc tự theo dõi đường huyết đúng cách có thể giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Vì sao cần theo dõi đường huyết tại nhà? 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, việc kiểm tra đường huyết thường xuyên giúp người bệnh tiểu đường hiểu rõ phản ứng của cơ thể với thực phẩm, vận động và thuốc.

Tiến sĩ Robert Gabbay, Giám đốc khoa học của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, cho biết theo dõi tại nhà giúp phát hiện sớm tình trạng tăng hoặc hạ đường huyết, từ đó điều chỉnh điều trị kịp thời.

Bác sĩ chỉ cách theo dõi đường huyết tại nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Nên đo đường huyết vào thời điểm nào? 

Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được khuyến nghị đo đường huyết vào các thời điểm như:

  • Trước bữa ăn 
  • Sau ăn 1 - 2 giờ 
  • Trước khi đi ngủ 
  • Khi có dấu hiệu bất thường như chóng mặt, mệt mỏi

Việc đo đúng thời điểm giúp đánh giá chính xác mức độ kiểm soát đường huyết trong ngày, theo CDC Mỹ.

Cách đo đường huyết tại nhà 

Để kết quả chính xác, người bệnh cần:

  • Rửa tay sạch, lau khô trước khi đo 
  • Sử dụng kim lấy máu và que thử đúng hướng dẫn 
  • Lấy máu ở đầu ngón tay, tránh bóp quá mạnh 
  • Ghi lại kết quả sau mỗi lần đo

Ngoài ra, cần kiểm tra hạn sử dụng của que thử và bảo quản máy đo đúng cách.

Chỉ số đường huyết bao nhiêu là an toàn? 

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận (Mỹ), mức đường huyết mục tiêu thường khoảng 80 - 130 mg/dL khi đói và dưới 180 mg/dL sau ăn, tùy từng cá nhân.

Những sai lầm thường gặp 

Nhiều người chỉ đo đường huyết khi thấy mệt hoặc bỏ qua việc ghi chép. Một số trường hợp đo sai kỹ thuật hoặc không vệ sinh tay trước khi đo, khiến kết quả thiếu chính xác.

Bác sĩ Rita Rastogi Kalyani, chuyên gia nội tiết tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cảnh báo người bệnh không nên tự ý điều chỉnh thuốc chỉ dựa vào một vài chỉ số đơn lẻ.

Khi nào cần báo bác sĩ?

Người bệnh tiểu đường nên liên hệ bác sĩ nếu:

  • Đường huyết liên tục cao hoặc thấp bất thường 
  • Có triệu chứng như chóng mặt, vã mồ hôi, lú lẫn 
  • Kết quả đo thay đổi thất thường không rõ nguyên nhân

Theo dõi đường huyết tại nhà không chỉ là thói quen mà còn là công cụ giúp người bệnh kiểm soát sức khỏe chủ động hơn. Thực hiện đúng cách và đều đặn sẽ góp phần giảm biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người lớn tuổi kiểm soát đường huyết: Đừng chỉ dựa vào thuốc

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận