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    Sức khỏe

    Bác sĩ chỉ loại rau có lợi cho người tiểu đường

    Nguyễn Vy
    Nguyễn Vy
    Lựa chọn thực phẩm phù hợp là một phần quan trọng trong chế độ ăn của người mắc tiểu đường. Trong đó, rau xanh cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi.

    bông cải xanh là một trong những lựa chọn được bác sĩ nội tiết đánh giá cao cho người mắc tiểu đường, theo Verywell Health.

    Ít carbohydrate, giàu chất xơ

    Bà Alessia Roehnelt, bác sĩ chuyên khoa nội tiết tại Mỹ, lựa chọn bông cải xanh cho người mắc tiểu đường nhờ loại rau này chứa ít carbohydrate dễ tiêu hóa và giàu chất xơ.

    Bông cải xanh có thể được dùng cùng bữa chính để tăng lượng rau và chất xơ. Chẳng hạn, khi ăn cơm hoặc mì ống, bổ sung thêm bông cải xanh giúp bữa ăn có thêm chất xơ và dưỡng chất, đồng thời góp phần tạo cảm giác no lâu.

    Bác sĩ chỉ loại rau có lợi cho người tiểu đường - Ảnh 1.

    Bông cải xanh là một trong những lựa chọn được bác sĩ nội tiết đánh giá cao cho người mắc tiểu đường

    Ảnh: N.Vy tạo từ AI

    Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó có thể giúp hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn. Cảm giác no lâu cũng có thể hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, qua đó có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Đây là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt ở người mắc tiểu đường loại 2.

    Bông cải xanh còn chứa nhiều hợp chất có lợi

    Không chỉ ít carbohydrate, bông cải xanh còn cung cấp nhiều dưỡng chất và hợp chất thực vật. Loại rau này chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch.

    Bông cải xanh cũng cung cấp vitamin K, dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương, cùng folate, có vai trò trong quá trình phân chia và hoạt động bình thường của tế bào.

    Đặc biệt, bông cải xanh chứa sulforaphane và một số hợp chất thực vật khác đang được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

    Một số nghiên cứu cũng đang tìm hiểu tiềm năng của các hợp chất trong rau họ cải đối với sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn bông cải xanh có thể điều trị hoặc ngăn ngừa ung thư hay các bệnh mạn tính.

    Ăn bông cải xanh thế nào?

    Bông cải xanh có thể có màu xanh, tím hoặc trắng và được chế biến theo nhiều cách như hấp, luộc, nướng hoặc ăn sống nếu phù hợp.

    Để giữ được giá trị dinh dưỡng, có thể ưu tiên hấp hoặc chế biến trong thời gian vừa phải, đồng thời hạn chế thêm quá nhiều muối, đường hoặc chất béo.

    Bông cải xanh cũng không phải loại rau duy nhất phù hợp với người tiểu đường. Các loại rau không chứa nhiều tinh bột như rau lá xanh, súp lơ, cải bắp, dưa leo hoặc đậu cô ve đều có thể góp phần tạo nên chế độ ăn đa dạng.

    Quan trọng nhất là xây dựng bữa ăn cân bằng, kiểm soát khẩu phần carbohydrate và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

    Bông cải xanh vì thế có thể là một lựa chọn giàu chất xơ, ít carbohydrate và nhiều dưỡng chất trong thực đơn của người mắc tiểu đường, nhưng không nên xem đây là “thực phẩm chữa bệnh” hay loại rau duy nhất cần ưu tiên.

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