Bác sĩ chỉ ra 3 dấu hiệu ung thư xương cần đi khám sớm

Bác sĩ Tejinder Kataria, Khoa Xạ trị Ung bướu tại Bệnh viện Medanta (Ấn Độ), cho biết 2 loại ung thư xương thường gặp nhất ở trẻ em và người trẻ là osteosarcoma (sarcoma xương) và Ewing sarcoma. Các khối u này thường xuất hiện ở những xương đang phát triển, đặc biệt ở các xương dài quanh đầu gối, cánh tay, hông và vai.

Dưới đây là 3 dấu hiệu cần lưu ý, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Đau xương dai dẳng là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư xương ở trẻ em và người trẻ ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Đau xương kéo dài

Đau xương dai dẳng là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư xương ở trẻ em và người trẻ. Bác sĩ Kataria cho hay, cơn đau thường bắt đầu với cảm giác khó chịu nhẹ nên dễ bị nhầm với chấn thương khi chơi thể thao hoặc đau do đang trong giai đoạn phát triển.

Theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể tăng lên vào ban đêm và dần ảnh hưởng đến các hoạt động hằng ngày.

Sưng vùng xương và hạn chế vận động

Nếu ung thư xương không được phát hiện, theo thời gian có thể xuất hiện khối sưng hoặc cục u gần vị trí xương hoặc khớp bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Kataria cho biết vùng này có thể ấm khi sờ, đau và nhạy cảm hơn bình thường. Nếu khối u nằm gần khớp, trẻ có thể bị cứng khớp, giảm khả năng vận động hoặc gặp khó khăn khi sử dụng tay hoặc chân.

Dễ gãy xương và các triệu chứng toàn thân

Theo bác sĩ Kataria, ung thư xương có thể làm xương yếu đi, khiến trẻ dễ bị gãy xương ngay cả sau một va chạm hoặc cú ngã không quá nghiêm trọng. Ngoài ra, một số trẻ còn có thể xuất hiện các triệu chứng như:

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Sốt.

Sụt cân.

Chán ăn.

Bác sĩ lưu ý những triệu chứng này cũng có thể gặp ở nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hiện cùng với đau xương kéo dài thì cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Phần lớn trường hợp đau xương ở trẻ em không phải do ung thư, nhưng các triệu chứng bất thường vẫn không nên bị bỏ qua ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Khi nào nên đi khám?

Theo bác sĩ Kataria, người bệnh nên đi khám khi có các biểu hiện sau:

Đau xương kéo dài trên 2 tuần.

Đau tái phát nhiều lần.

Đau khiến trẻ thức giấc vào ban đêm.

Đau kèm sưng, đi khập khiễng hoặc xuất hiện khối u.

Việc thăm khám ban đầu có thể gồm một số xét nghiệm như chụp X-quang, chụp cộng hưởng từ (MRI), xét nghiệm máu và sinh thiết để xác nhận chẩn đoán.

Tuy nhiên, bác sĩ Kataria cũng nhấn mạnh rằng phần lớn trường hợp đau xương ở trẻ em không phải do ung thư. Dù vậy, các triệu chứng kéo dài hoặc bất thường vẫn không nên bị bỏ qua.

“Việc chẩn đoán sớm giúp điều trị kịp thời, tăng cơ hội hồi phục, đồng thời bảo tồn sự phát triển bình thường của xương, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống lâu dài”, bác sĩ Kataria cho biết.