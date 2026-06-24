4 năm chữa bằng thuốc nam, người đàn ông bị khối u che kín mắt, suýt mù

Khối u xâm lấn 2 hốc mắt, hạch lan rộng nhiều vị trí trong cơ thể

Bệnh nhân L.V.A (61 tuổi, ở Lâm Đồng) cho biết, ban đầu ông nhận thấy chỉ xuất hiện một khối u nhỏ ở mí mắt phải. Theo thời gian, khối u ngày càng lớn hơn và mắt bên trái cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương tương tự. Trong suốt khoảng 4 năm kể từ khi phát hiện bệnh, ông đi nhiều nơi để điều trị bằng các phương pháp dân gian như tiêm thuốc nam và cắt bỏ khối u.

Khi đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) thăm khám, thạc sĩ - bác sĩ nội trú Nguyễn Hữu Huy, Trưởng Đơn vị Hóa trị ghi nhận 2 hốc mắt của bệnh nhân sưng lớn, gần như bị khối u chiếm toàn bộ vùng mắt khiến ông không thể mở mắt. Tổn thương vùng mắt có dấu hiệu viêm, chảy dịch, rỉ máu. Ngoài ra, bệnh nhân còn xuất hiện các hạch ở 2 đầu mí mắt với kích thước khoảng 1 - 2 cm, thị lực suy giảm đáng kể (thị lực 2/10).

Sau khi nhập viện, người bệnh được tiến hành sinh thiết để xác định bản chất tổn thương. Kết quả cho thấy đây là trường hợp lympho hốc mắt, một vị trí hiếm gặp của bệnh lý lymphoma.

Khối u che kín hốc mắt người bệnh ẢNH: X.A

Lymphoma là bệnh lý ác tính xuất phát từ hệ bạch huyết

Bệnh nhân chỉ định điều trị hóa chất kết hợp thuốc sinh học nhắm trúng đích theo phác đồ gồm 8 chu kỳ. Dù nhập viện ở giai đoạn muộn, người bệnh vẫn ghi nhận những tín hiệu khả quan sau quá trình điều trị. Hiện tại, sau 3 đợt hóa trị kết hợp thuốc nhắm trúng đích, khối u vùng mắt đã giảm khoảng 60%. Các hạch trên đầu không còn sờ thấy, siêu âm ổ bụng ghi nhận kích thước các hạch giảm đáng kể. Đặc biệt, thị lực của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, từ mức chỉ còn 2/10 trước điều trị nay đã lên khoảng 6/10.

Theo kế hoạch, sau chu kỳ hóa trị thứ 4, bệnh nhân sẽ được thực hiện các xét nghiệm đánh giá đáp ứng điều trị toàn diện để tiếp tục xây dựng chiến lược điều trị phù hợp.

Bác sĩ Huy cho biết, lymphoma là bệnh lý ác tính xuất phát từ hệ bạch huyết, triệu chứng thường gặp là nổi hạch ở nhiều vị trí trên cơ thể. Tuy nhiên, ở bệnh nhân này, bệnh xuất hiện ở vùng hốc mắt là một trường hợp hiếm gặp khiến dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý về mắt thông thường.

“Lymphoma vốn là nhóm bệnh đáp ứng khá tốt với điều trị. Đặc biệt, ở những trường hợp có thụ thể CD20 dương tính, việc kết hợp hóa trị với thuốc sinh học nhắm trúng đích có thể mang lại tỷ lệ đáp ứng cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả điều trị của phác đồ này có thể đạt trên 70%", bác sĩ Huy chia sẻ thêm.