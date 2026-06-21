Loại vitamin quen thuộc không ngờ là 'khắc tinh' của ung thư

Nitrit và nguy cơ ung thư

Mặc dù nitrat và nitrit đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thần kinh và tim mạch, nhưng trong hệ tiêu hóa, thường xuyên tiếp xúc với nitrat và nitrit có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất nitrat và nitrit có trong thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích và rau củ muối chua có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Theoretical Biology đã tìm ra cách hóa giải nguy cơ này, giúp chống lại ung thư.

Thực phẩm giàu vitamin C Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Vitamin C giúp ngăn chặn phản ứng tạo chất gây ung thư

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Waterloo (Canada) đã xây dựng một mô hình về tuyến nước bọt, dạ dày, ruột non và huyết tương, mô phỏng cách nitrit và nitrat di chuyển trong cơ thể và thay đổi theo thời gian.

Các nhà nghiên cứu phát hiện vitamin C có thể đóng vai trò như một "lá chắn" giúp hạn chế quá trình hình thành nitrosamine - hợp chất có khả năng gây ung thư. Lợi ích này đặc biệt rõ khi vitamin C được sử dụng cùng các thực phẩm giàu nitrat và nitrit như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội hay dưa muối, theo News Medical.

Nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung vitamin C sau mỗi bữa ăn có các thực phẩm như thịt xông khói hoặc dưa muối có thể có tác dụng tích cực trong việc giảm sự hình thành chất nitrosamine - chất gây ung thư liên quan đến nitrit và nitrat trong chế độ ăn uống nói trên.

Các nhà nghiên cứu hy vọng những phát hiện này sẽ hỗ trợ nghiên cứu dinh dưỡng trong tương lai. Họ cho biết: Điều này sẽ giúp các nhà khoa học thiết kế các thí nghiệm và tìm ra chính xác thời điểm cũng như những người dễ bị tổn thương nhất để kịp thời can thiệp bảo vệ sức khỏe.