Các triệu chứng ban đầu của ung thư xương

Người bệnh ung thư xương thường bỏ qua triệu chứng đau xương kéo dài cho đến khi khả năng vận động hoặc sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng.

Hiệp hội Ung thư Ấn Độ cho biết nước này ghi nhận khoảng 4.000 ca ung thư xương mới mỗi năm.

Ung thư xương chiếm gần 5% tổng số ca ung thư trên thế giới. Dù tỷ lệ mắc không cao, việc phát hiện sớm vẫn giữ vai trò rất quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tăng cơ hội sống lâu dài cho người bệnh, theo tờ Hindustan Times.

Người bệnh ung thư xương thường bỏ qua triệu chứng đau xương kéo dài Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Các triệu chứng sớm của ung thư xương

Ông Tandon cho biết các dấu hiệu sớm của ung thư xương rất giống với nhiều bệnh lý xương khớp khác. Cụ thể, các triệu chứng thường gặp gồm đau âm ỉ kéo dài tại một vị trí xương, sưng khớp, giảm khả năng vận động và gãy xương sau những va chạm nhẹ. Do các biểu hiện này khá phổ biến nên bệnh dễ bị bỏ sót trong thời gian dài.

Cơn đau thường trở nên dữ dội hơn vào ban đêm hoặc không giảm dù đã nghỉ ngơi và dùng thuốc. Không ít trường hợp tự dùng thuốc hoặc chờ cơn đau tự hết nên làm chậm quá trình chẩn đoán.

Lưu ý giúp phát hiện bệnh sớm

Theo ông Tandon, chưa có biện pháp thay đổi lối sống nào có thể phòng ngừa hoàn toàn ung thư xương. Tuy nhiên, một số thói quen có thể giúp nhận biết dấu hiệu cảnh báo sớm.

Đầu tiên, không nên bỏ qua tình trạng đau xương kéo dài nhiều tuần mà không rõ nguyên nhân.

Tiếp đó, không tự ý dùng thuốc khi đau xương hoặc sưng kéo dài. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám và chỉ định các xét nghiệm hình ảnh phù hợp để xác định nguyên nhân.

Cuối cùng, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các kiểm tra đúng thời điểm có thể giúp phát hiện bất thường trước khi bệnh tiến triển nặng.

Ông Tandon nhấn mạnh ung thư xương tuy hiếm gặp nhưng không phải là lý do để bỏ qua các triệu chứng đang xuất hiện.

Việc chú ý đến những thay đổi của cơ thể và đi khám sớm vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng khả năng điều trị bệnh thành công.