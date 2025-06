Ung thư xương nguy hiểm như thế nào, ai dễ mắc?

Ung thư xương là loại ung thư hiếm gặp. Các triệu chứng ban đầu của ung thư xương thường không rõ ràng, dễ bị nhầm với chấn thương, viêm khớp hay đau do vận động quá mức. Hệ quả là nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến ung thư đã lan ra mô xung quanh hoặc di căn, trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Ung thư xương sẽ gây đau nhức và khiến xương dễ bị gãy ẢNH: AI

Dưới đây là các dấu hiệu ung thư xương phổ biến nhưng dễ bị phớt lờ.

Đau âm ỉ một vùng xương là triệu chứng phổ biến của ung thư xương

Một trong những triệu chứng đầu tiên và phổ biến nhất của ung thư xương là cảm giác đau âm ỉ ở một vùng xương, thường không rõ nguyên nhân. Cơn đau ban đầu có thể nhẹ, gián đoạn nhưng sau đó trở nên dữ dội hơn, đặc biệt là về đêm.

Khác với đau cơ do vận động, đau do ung thư xương không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, thậm chí khiến người bệnh mất ngủ. Cơn đau thường khu trú ở cẳng chân, đùi, cánh tay hoặc vùng xương chậu, tùy vào vị trí khối u.

Loại rau quen thuộc giúp đánh bại ung thư, mỡ máu, tiểu đường

Sưng tấy, xuất hiện khối u bất thường

Khi khối u phát triển, vùng xương bị ảnh hưởng có thể bắt đầu sưng tấy hoặc nổi một cục u dưới da. Đôi khi, người bệnh còn sờ thấy khối u ở dưới da, gần khớp hoặc ở xương dài như xương đùi, cẳng tay. Vùng da phía trên ấm, đỏ và cảm giác căng tức. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, hiện tượng sưng không rõ ràng và không gây đau, khiến người bệnh chủ quan.

Gãy xương bất thường sau chạm nhẹ

Xương bị tổn thương do ung thư sẽ yếu, dễ gãy hơn bình thường. Đây là một trong những dấu hiệu báo động rõ rệt nhưng thường bị xem là tai nạn ngẫu nhiên.

Trên thực tế, nhiều bệnh nhân bị gãy xương sau khi trượt nhẹ, vấp ngã hoặc thậm chí chỉ xoay người mạnh. Họ đến bệnh viện điều trị mới phát hiện bị ung thư xương. Các vị trí dễ gãy là những đoạn xương dài như xương đùi, cánh tay hoặc xương chậu.

Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

Tình trạng mệt mỏi dai dẳng, không cải thiện sau nghỉ ngơi có thể là dấu hiệu của ung thư, trong đó có ung thư xương. Nguyên nhân là do ung thư tạo ra các cytokine gây viêm và thay đổi chuyển hóa năng lượng, khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức không rõ lý do. Tuy nhiên, nhiều người thường nghĩ nguyên nhân là do công việc, căng thẳng hay thiếu ngủ, theo Everyday Health.