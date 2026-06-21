Bác sĩ chia sẻ 5 dấu hiệu ở vùng bìu cảnh báo bạn cần khám nam khoa

Nhiều nam giới chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám hiếm muộn hoặc kiểm tra sức khỏe sinh sản sau nhiều năm lập gia đình mà chưa có con. Không ít trường hợp trước đó vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường nên cho rằng tình trạng đau tức nhẹ vùng bìu chỉ là mệt mỏi thoáng qua.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh phát triển âm thầm

Thạc sĩ - bác sĩ Tang Chí Quyền, đơn vị Ngoại thận - Tiết niệu - Nam khoa Bệnh viện An Bình, chia sẻ trong thực tế lâm sàng, nhiều người bệnh đến khám vì cảm giác nặng bìu, đau âm ỉ tinh hoàn hoặc thấy tinh hoàn 2 bên không đều nhau, đặc biệt khó chịu hơn khi đứng lâu, chơi thể thao hoặc cuối ngày. Tuy nhiên do triệu chứng không quá dữ dội nên người bệnh thường chủ quan hoặc tự mua thuốc uống mà không kiểm tra chuyên khoa.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường do van tĩnh mạch hoạt động kém hoặc thành tĩnh mạch suy yếu, khiến máu bị trào ngược và ứ đọng kéo dài quanh tinh hoàn. Bệnh thường gặp ở bên trái nhiều hơn do đặc điểm giải phẫu của hệ tĩnh mạch tinh.

Điều đáng chú ý là bệnh lý này có liên quan mật thiết đến khả năng sinh sản nam giới. Khi máu bị ứ đọng quanh tinh hoàn, nhiệt độ tại bìu tăng lên và môi trường nuôi dưỡng tinh hoàn bị ảnh hưởng. Điều này có thể làm giảm số lượng tinh trùng, giảm độ di động và tăng tỷ lệ tinh trùng bất thường. Ở một số trường hợp kéo dài, tinh hoàn có thể teo nhỏ dần theo thời gian.

Nam giới nên đi khám khi thường xuyên có cảm giác nặng bìu, đau âm ỉ tinh hoàn

ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO từ Gemini

Các dấu hiệu phát hiện sớm giãn tĩnh mạch thừng tinh

Theo bác sĩ Quyền, nhiều nam giới bị giãn tĩnh mạch thừng tinh nhưng hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng. Một số dấu hiệu gợi ý có thể bao gồm:

Cảm giác nặng hoặc đau âm ỉ vùng bìu.

Khó chịu tăng khi đứng lâu hoặc vận động.

Sờ thấy búi tĩnh mạch ngoằn ngoèo phía trên tinh hoàn.

Hai bên tinh hoàn không cân xứng.

Giảm chất lượng tinh dịch khi kiểm tra hiếm muộn.

Theo bác sĩ Quyền, không phải mọi trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh đều gây vô sinh. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm rất quan trọng vì điều trị đúng thời điểm có thể giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và giảm nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng tinh hoàn.

Hiện nay, siêu âm Doppler bìu là phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp chẩn đoán bệnh. Ngoài ra, xét nghiệm tinh dịch đồ cũng thường được chỉ định để đánh giá ảnh hưởng lên khả năng sinh sản. Với những trường hợp có đau kéo dài, tinh hoàn teo nhỏ hoặc tinh dịch bất thường, người bệnh có thể được cân nhắc điều trị bằng phẫu thuật vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh giãn.

"Giãn tĩnh mạch thừng tinh không phải là bệnh nguy hiểm cấp cứu, nhưng đây là nguyên nhân vô sinh nam khá thường gặp và dễ bị bỏ sót nếu chủ quan với các triệu chứng ban đầu. Việc thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường ở tinh hoàn hoặc trước khi lập kế hoạch sinh con sẽ giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, góp phần bảo tồn chức năng sinh sản về lâu dài", bác sĩ Quyền khuyến cáo.