Hàu sống có thực sự là 'thần dược' cho nam giới?

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết thường có thói quen ngủ muộn, stress công việc, ít vận động, tăng cân và thường uống rượu bia kèm các bữa hải sản, hàu sống.

Ngày 19.6, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết qua thăm khám, ghi nhận vòng bụng bệnh nhân 99 cm, BMI 28 kg/m², glucose đói 6,3 mmol/, testosterone toàn phần buổi sáng 12,8 nmol/L, ở ngưỡng cận thấp... Tinh dịch đồ nếu xét riêng chưa phải vấn đề chính, với mật độ tinh trùng 38 triệu/mL và tổng di động 42%, nhưng sức khỏe chuyển hóa và lối sống lại đang kéo "phong độ" đi xuống.

Hàu giàu kẽm, nhưng kẽm không phải phép màu tức thì ẢNH: L.C TẠO từ Gemini

Theo bác sĩ Duy, nhiều nam giới chú ý đến một món ăn được đồn là bổ sinh lý, nhưng lại bỏ qua những yếu tố ảnh hưởng mạnh hơn như giấc ngủ, vòng bụng, rượu bia, stress, mạch máu và bệnh chuyển hóa.

"Với trường hợp này, lời khuyên không phải là 'cấm hàu', mà là đưa hàu về đúng vị trí là một thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu được chọn nguồn tốt và nấu chín an toàn. Còn điều trị cần bắt đầu từ giảm rượu bia, ngủ đủ, vận động, kiểm soát vòng bụng, đường huyết, mỡ máu và đánh giá nam khoa khi triệu chứng kéo dài", bác sĩ Duy phân tích.

Hàu giàu kẽm, nhưng kẽm không phải phép màu tức thì

Theo bác sĩ Duy, kẽm là vi chất cần thiết cho miễn dịch, chuyển hóa, lành vết thương, hoạt động của nhiều enzyme và sức khỏe sinh sản nam giới. Trong nam khoa, kẽm thường được nhắc đến vì liên quan đến testosterone, quá trình sinh tinh, chất lượng tinh trùng và khả năng chống stress oxy hóa.

Kẽm là vi chất cần thiết, nhưng không phải nút tăng tốc thần kỳ cho bản lĩnh đàn ông. Nếu một người thiếu kẽm, ăn uống kém, kiêng khem quá mức hoặc có rối loạn hấp thu, việc bổ sung thực phẩm giàu kẽm có thể có lợi. Nhưng nếu cơ thể không thiếu, ăn thêm nhiều hàu không đồng nghĩa testosterone tăng vọt, ham muốn tình dục bùng nổ ngay trong đêm, hay rối loạn cương tự nhiên biến mất.

Hàu chín, thịt bò là các nguồn thực phẩm lành mạnh cung cấp kẽm Ảnh: LC tạo từ AI

Hàu sống: Bổ dưỡng nhưng phải an toàn

"Vấn đề của hàu không chỉ nằm ở chuyện có bổ hay không, mà còn ở chữ 'sống'. Hàu là loài lọc nước, vì vậy nếu nguồn nước, bảo quản hoặc chế biến không đảm bảo, nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus hoặc gây ngộ độc thực phẩm là có thật", bác sĩ Duy lưu ý.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, ăn hàu sống hoặc hải sản chưa nấu chín có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn Vibrio. Người có bệnh gan, tiểu đường, suy giảm miễn dịch, HIV, ung thư, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc thuốc giảm axit dạ dày có nguy cơ biến chứng nặng hơn.

"Hàu là thực phẩm giàu kẽm và có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không phải 'thần dược' sinh lý. Nam giới có thể chọn hàu chín, hạt bí đỏ, thịt bò hoặc các nguồn kẽm khác tùy khẩu vị và tình trạng sức khỏe. Nếu giảm ham muốn, rối loạn cương, tinh dịch bất thường hoặc vợ chồng mong con lâu chưa có kết quả, cách đúng không phải là đặt hy vọng vào một món ăn, mà là khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân", tiến sĩ - bác sĩ Trà Anh Duy khuyến cáo.