Bác sĩ chia sẻ 5 bí quyết giúp lấy lại eo thon dáng đẹp sau tết

Ăn lại đúng cách: Khởi động lại động cơ chuyển hóa

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, sau tết để lấy lại vóc dáng đẹp không cần ăn thật ít mà cần ăn đúng nhịp, đúng loại. Thực phẩm giàu chất xơ, tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, khoai lang, yến mạch giúp giải phóng năng lượng từ từ, giữ não tỉnh táo và hạn chế cơn đói sớm. Ngược lại, cơm trắng, bún, bánh mì, đồ ngọt dễ làm đường huyết tăng rồi tụt nhanh, gây buồn ngủ và thèm ăn trở lại.

Đạm nạc như ức gà, cá, trứng, đậu phụ, sữa chua không đường nên được ưu tiên vì giúp duy trì cơ bắp - “nhà máy” tiêu thụ năng lượng hiệu quả. Kết hợp đạm với nhiều rau xanh sẽ giúp no lâu, ổn định đường huyết và giảm “đói giả” buổi chiều. Thực phẩm lên men có thể hỗ trợ tiêu hóa nhưng nên dùng vừa phải.

Nguyên tắc đơn giản cho dân văn phòng là rau và chất xơ chiếm phần lớn bữa ăn, đạm vừa đủ, tinh bột lành mạnh vừa phải. Ăn chậm, nhai kỹ để tránh quá no.

Nên ăn nhiều rau và chất xơ, đạm vừa đủ, tinh bột lành mạnh vừa phải ẢNH: AI

Vận động đơn giản: Chìa khóa khơi thông chuyển hóa

"Sai lầm phổ biến là nghĩ phải tập gym thật nặng mới đốt được mỡ. Thực ra, điều cơ thể cần trước hết là vận động đều và chia nhỏ trong ngày, thay vì ngồi lỳ nhiều giờ. Những lần đứng dậy, vươn vai, xoay khớp vài phút giúp lưu thông máu, giảm căng cứng cổ - vai - lưng và cải thiện độ nhạy insulin, nhờ đó bớt buồn ngủ sau ăn", bác sĩ Hoàng phân tích.

Đi bộ nhẹ 5-10 phút sau bữa trưa là cách đơn giản để hạ đỉnh đường huyết và giữ tỉnh táo đầu giờ chiều. Nếu có nền tảng tốt, có thể tập HIIT ngắn 10-15 phút tại nhà với squat, plank, nhảy tại chỗ. Người có vấn đề huyết áp, tim mạch hoặc khớp nên ưu tiên đi bộ nhanh, đạp xe nhẹ rồi tăng dần cường độ. Thay vì đặt mục tiêu quá cao, hãy tăng vận động tổng thể mỗi ngày như leo cầu thang, làm việc nhà, đi bộ nhiều hơn.

Ngủ và nhịp sinh học: Nút “Reset” tự nhiên của cơ thể

Nếu phải chọn một “đòn bẩy” mạnh nhất để phục hồi chuyển hóa, đó là giấc ngủ. Ngủ muộn hoặc thiếu ngủ làm tăng cortisol - hormone stress - khiến cơ thể dễ tích mỡ bụng và mệt mỏi hơn. Vì vậy, ngủ đủ nên được xem là một phần của kế hoạch giảm mỡ, tăng năng lượng.

Hãy điều chỉnh giờ ngủ sớm dần, tránh thay đổi đột ngột. Ngủ đủ 7-8 tiếng trong không gian tối, yên tĩnh giúp cơ thể thư giãn sâu, giảm thèm ngọt và duy trì sự tỉnh táo hôm sau. Song song đó, giữ nhịp ăn ổn định, ăn sáng đúng giờ để “khởi động” chuyển hóa, tránh đói dồn và ăn quá tay buổi chiều. Bữa tối nên kết thúc sớm để hệ tiêu hóa nghỉ ngơi, từ đó giúp giấc ngủ sâu và nhẹ nhàng hơn.

Giấc ngủ là “đòn bẩy” giúp phục hồi chuyển hóa ẢNH: AI

Quản lý căng thẳng: Bước ảnh hưởng trực tiếp đến vòng eo

Cortisol giúp cơ thể tỉnh táo và đối phó áp lực, nhưng nếu nồng độ này cao kéo dài sẽ gây ra ăn uống cảm xúc và rối loạn giấc ngủ. Bạn không thể yêu cầu cuộc sống ngừng căng thẳng, nhưng có thể giúp cơ thể “hạ nhiệt”. Vài phút hít thở sâu, thả lỏng vai gáy hoặc đi bộ ngoài trời để tiếp xúc ánh sáng tự nhiên sẽ làm dịu hệ thần kinh hiệu quả.

Khi bạn tạo được những khoảng nghỉ ngắn trong ngày, cơ thể mới có thể dùng năng lượng cho việc tái tạo và ổn định chuyển hóa. Do đó, giảm stress không phải là phần phụ trợ, mà là trụ cột quan trọng ngang với dinh dưỡng và vận động trong hành trình lấy lại phong độ để dáng đẹp eo thon.

Khởi động 3 tuần, vào guồng 6-10 tuần

Thói quen và nhịp sinh học cần thời gian để thích nghi. Hãy xem 3 tuần đầu là giai đoạn khởi động: Tuần một đưa bữa ăn về đúng giờ và giảm đường; tuần 2 tăng vận động nhẹ, đặc biệt đi bộ sau ăn; tuần 3 cố định giờ ngủ. Sau đó duy trì thêm vài tuần để cơ thể thực sự vào guồng, vì chuyển hóa tốt được xây dựng bằng sự đều đặn, không phải bùng nổ ngắn hạn.

Nếu đi đúng hướng, bạn sẽ sớm cảm nhận bụng nhẹ hơn, ngủ sâu hơn, bớt thèm ngọt và tỉnh táo hơn vào buổi chiều. Vòng eo cải thiện dần theo thời gian, nhưng quan trọng hơn là các dấu hiệu “đúng nhịp”: Ăn xong không buồn ngủ, làm việc không nhanh kiệt sức, sáng dậy không còn uể oải.

"Người có bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, gout hoặc rối loạn chuyển hóa nên trao đổi với bác sĩ trước khi điều chỉnh kế hoạch. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, phù chân hay sụt cân bất thường khi tập luyện, cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ nghiêm trọng", bác sĩ Hoàng khuyến cáo.