Bác sĩ chia sẻ cách ăn uống, sinh hoạt giúp phụ nữ ngày càng trẻ đẹp

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ (Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3) cho biết, một chế độ ăn uống phù hợp sẽ giúp giữ gìn sức khỏe, nhan sắc và vóc dáng của người phụ nữ. Chế độ ăn uống cân bằng là nền tảng của sức khỏe, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cơ thể luôn phát triển khỏe mạnh. Theo các nhà nghiên cứu, độ tuổi thích hợp nhất mà phụ nữ nên bắt đầu có một chế độ ăn riêng là ở khoảng 30 tuổi. Bởi đây là độ tuổi khởi đầu của tiến trình lão hóa, đã đến lúc nên ưu tiên cho việc tăng cường và củng cố sức khỏe.

Chất đạm

Đây là dưỡng chất cần thiết đảm bảo tái tạo năng lượng cho con người hoạt động, xây dựng cơ bắp. Cần đảm bảo nhu cầu protein mỗi ngày của người phụ nữ bình thường, trưởng thành là 55 g. Có rất nhiều thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng…, tuy nhiên cũng có rất nhiều đạm từ thực vật có lợi cho sức khỏe như đậu xanh, đậu nành, yến mạch, hạt lanh, sản phẩm từ sữa...

Các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng... ẢNH: LÊ CẦM

Sắt

Sắt đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể, cùng với protein tạo thành huyết sắc tố (hemoglobin), vận chuyển O 2 và CO 2 , phòng bệnh thiếu máu và tham gia thành phần các men oxy hóa khử. Theo các chuyên gia y tế, mức sắt được đề nghị cần có ở phụ nữ trưởng thành bình thường là 21 mg/ngày. Các thực phẩm giàu sắt như thịt và cá, các sản phẩm đậu nành, trứng, trái cây khô, chẳng hạn như quả chà là và quả sung, bông cải xanh, rau lá xanh…

Vitamin C

Đây cũng là một chất thiết yếu với phụ nữ, các khuyến cáo y tế về chế độ ăn uống vitamin C mỗi ngày dành cho phụ nữ trưởng thành bình thường cần là 40 mg. Vitamin C là chất chống oxy hóa tham gia vào quá trình hình thành collagen, duy trì trí nhớ, ngăn đột biến tế bào và lão hóa sớm, khử độc. Để đáp ứng nhu cầu vitamin C hằng ngày, cần tăng cường ăn các loại trái cây họ cam quýt, bông cải xanh, chanh, ớt chuông, cải xoăn...

Canxi

Theo các chuyên gia y tế canxi là dưỡng chất không thể thiếu đối với sức khỏe xương. Cần bổ sung canxi hằng ngày và hợp lý cho cơ thể, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Bổ sung canxi hằng ngày để giúp tăng cường hệ miễn dịch, bởi dưỡng chất này đảm nhận vai trò chỉ huy chuỗi phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Theo khuyến nghị, nhu cầu canxi của phụ nữ là 1.200 mg/ngày. Bên cạnh sữa, canxi còn có trong các thực phẩm như pho mát, sữa chua, đậu tương, rau dền, rau bó xôi, hạt hạnh nhân…

"Trên đây là các dưỡng chất rất cần cho phụ nữ, tuy nhiên chị em phụ nữ vẫn cần có chế độ ăn uống hợp lý, phù hợp với cơ thể, không nên lạm dụng để cơ thể vừa khỏe vừa đẹp mà lại không thừa, không thiếu chất", bác sĩ Vũ khuyến cáo.

Ăn nhiều rau xanh giúp bổ sung vitamin khoáng chất cho cơ thể ẢNH: LÊ CẦM

Uống đủ nước

Nếu thiếu nước thì cơ thể sẽ không thể hoạt động hiệu quả, tâm trạng uể oải, làn da xỉn màu, uống ít nước còn có thể khiến bạn mắc nhiều loại bệnh về gan, thận. Người trưởng thành được khuyên nên uống 2 lít nước lọc mỗi ngày. Tuy nhiên hãy uống nước theo nhu cầu cơ thể và đừng đợi đến khi cảm thấy khát mới uống.

Hoạt động thể chất

Ở mỗi giai đoạn, mỗi nhu cầu, mỗi cơ thể phụ nữ hiện đại xem xét và chọn lọc phương pháp hoạt động thể chất phù hợp với mình. Trong đó, yoga là môn thể dục được đánh giá là tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt được phụ nữ yêu thích. Đa số các chị em đều cho rằng đây là một phương pháp tuyệt vời để cải thiện sức khỏe chung và tăng sự dẻo dai. Một số lợi ích tuyệt vời của yoga như tốt cho hệ tiêu hóa, xương khớp, hệ miễn dịch… cũng như cải thiện vẻ bề ngoài, có tác dụng giảm cân. Đặc biệt là thư giãn, giảm stress vô cùng hiệu quả.

Yoga có nhiều lợi ích cho phụ nữ như tốt cho hệ tiêu hóa, xương khớp, hệ miễn dịch… ẢNH: LÊ CẦM

"Thường xuyên hoạt động thể chất không chỉ giúp phụ nữ giữ gìn vóc dáng còn nâng cao sức khỏe và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh như tim mạch, đái tháo đường, loãng xương… Điều này còn giúp cải thiện tâm trạng, giảm các triệu chứng trầm cảm, bồi bổ cơ thể và cải thiện sức bền", bác sĩ Vũ cho hay.

Ngủ đủ giấc

Lịch trình ngủ đều đặn có thể giúp giảm bớt các triệu chứng lo âu và trầm cảm, đồng thời mang lại cho cơ thể bạn thời gian nghỉ ngơi cần thiết để điều chỉnh, tự chữa lành và duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ... Bằng cách duy trì hoạt động, ngủ ngon và ăn uống hợp lý, đây là một nền tảng vững chắc hơn nhiều cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Ngoài ra, phụ nữ nên dành thời gian cho bạn bè, gia đình để thư giãn, giúp cơ thể phục hồi tinh thần tốt hơn. Hạn chế tiếp xúc và thu nạp quá nhiều thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khiến chúng ta bị xao nhãng, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, thậm chí có thể gây ra những suy nghĩ tiêu cực. Bên cạnh đó, cần khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các bệnh lý", bác sĩ khuyến cáo.