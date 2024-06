Bác sĩ chia sẻ những cách giúp tăng chất lượng tinh trùng

Tập luyện thể dục, chơi thể thao ở mức độ vừa phải

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết tập thể dục, chơi thể thao giúp tăng cường sức bền, cải thiện nồng độ testosterone cho nam giới. Người có tinh trùng yếu tập thể dục 3 - 4 lần/tuần, giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tình dục, tạo sự linh hoạt và sức bền của nam giới.

"Mặc dù hoạt động thể chất cường độ cao có thể làm giảm chất lượng tinh dịch, cũng như số lượng tinh trùng và hình thái tinh trùng bình thường, nhưng ở những người tập thể dục một cách vừa phải lại có tác động tích cực đến số lượng, nồng độ, khả năng vận động của tinh trùng, cũng như giảm sự phân mảnh ADN của tinh trùng", bác sĩ Mẫn cho hay.

Duy trì tập plank, cardio... giúp tăng cường sức bền cũng như chất lượng tinh trùng cho phái mạnh LÊ CẦM

Những bài tập tốt cho người có tinh trùng yếu như tập tạ, tập plank, cardio, tập luyện dưỡng sinh. Ngoài ra, những môn thể thao đồng đội như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ… cũng được xem là bài tập tốt cho nam giới có tinh trùng yếu, giúp tăng mức sản xuất testosterone trong cơ thể.

Tuy nhiên, bác sĩ Mẫn cũng lưu ý cần tránh những hoạt động gây các triệu chứng khó thở, choáng váng, chóng mặt, đau ngực, buồn nôn… nếu xảy ra những dấu hiệu này, phải dừng tập ngay. Không tập luyện khi đói hoặc ngay sau bữa ăn. Tránh tập luyện trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh hoặc khi cảm thấy không được khỏe...

Nếu muốn tham gia đạp xe nên thực hiện các bước bảo vệ để giữ cho bộ phận sinh dục an toàn. Tránh tập luyện quá sức khi thực hiện các bài tập. Các bài tập thể dục hỗ trợ nam giới có tinh trùng yếu chỉ có thể đạt được hiệu quả cao khi tập trong chừng mực. Thói quen tập luyện quá sức sẽ tác động tiêu cực đến hormone và khả năng sinh sản của nam giới.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng tinh trùng. Nam giới nên bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất để tăng cường sức khỏe sinh sản.

Thực phẩm giàu vitamin C: Vitamin C giúp bảo vệ tinh trùng khỏi sự tổn thương các gốc tự do. Các thực phẩm như cam, dâu tây, ớt chuông và rau xanh rất giàu vitamin C.

Thực phẩm giàu Kẽm: Kẽm là khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và chức năng của tinh trùng. Hàu, thịt đỏ, hạt bí ngô và đậu là những nguồn cung cấp kẽm dồi dào.

Omega-3: Axit béo omega-3 giúp cải thiện lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, hỗ trợ sản xuất tinh trùng. Cá hồi, hạt chia, quả óc chó là những thực phẩm giàu omega-3.

Cá hồi là thực phẩm giàu omega-3 LÊ CẦM

Duy trì cơ thể cân đối

Bác sĩ Anh Duy cho biết, thừa cân hoặc thiếu cân có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng. Nam giới nên duy trì trọng lượng cơ thể ở mức lành mạnh thông qua chế độ ăn uống cân đối và tập luyện thường xuyên.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hormone sinh dục và làm giảm chất lượng tinh trùng. Nam giới nên tìm các biện pháp giảm căng thẳng như thiền, yoga, hoặc tham gia các hoạt động giải trí để duy trì tinh thần thoải mái.

Đảm bảo ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đủ và chất lượng giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe tốt. Thiếu ngủ có thể làm giảm nồng độ testosterone, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất tinh trùng. Nam giới nên đảm bảo ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm và duy trì một lịch trình ngủ đều đặn.

Hạn chế tiếp xúc với chất độc

Tiếp xúc với các chất độc hại như hóa chất công nghiệp, kim loại nặng và thuốc trừ sâu có thể gây hại cho tinh trùng. Nam giới nên hạn chế tiếp xúc với các chất này bằng cách sử dụng đồ bảo hộ lao động và làm việc trong môi trường an toàn.

Mặc đồ lót thoáng mát

Nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng đến sản xuất tinh trùng. Việc mặc đồ lót quá chật hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao (như tắm nước nóng hoặc sử dụng laptop đặt trên đùi) có thể làm giảm chất lượng tinh trùng. Nam giới nên chọn đồ lót vừa vặn, tránh lựa chọn chất liệu có ni lông dễ gây tăng nhiệt độ tinh hoàn.

"Cải thiện chất lượng tinh trùng là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và thay đổi lối sống. Việc chú ý đến các yếu tố trên không chỉ giúp cải thiện chất lượng tinh trùng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể", bác sĩ Anh Duy chia sẻ.