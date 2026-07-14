Bác sĩ chia sẻ ‘quy tắc 90 giây’ kiểm soát cơn giận, bảo vệ sức khỏe tim

Cơn giận có thể âm ỉ tích tụ và bùng phát khi gặp một tác nhân kích thích phù hợp, tạo thành một “cơn bão” cảm xúc dữ dội. Khi đó, nhiều người có thể mất kiểm soát, bộc lộ cảm xúc mạnh, tim đập nhanh, nắm chặt tay, cơ bắp căng cứng, mặt đỏ bừng và có cảm giác như “máu dồn lên đầu”, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Từ đó, tiến sĩ - bác sĩ Pradeep Kumar Nayak, Giám đốc và Trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Dharamshila Narayana Superspeciality (Ấn Độ), đã chia sẻ về tác động của cơn giận đối với tim mạch cũng như “quy tắc 90 giây” giúp kiểm soát cảm xúc.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Pradeep Kumar Nayak, nếu thường xuyên nổi nóng hoặc khó kiểm soát cảm xúc, cơn giận có thể ảnh hưởng đến tim mạch ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Cơn giận ảnh hưởng đến tim như thế nào?

Theo bác sĩ Nayak, tức giận không chỉ là phản ứng về mặt tâm lý mà còn là phản ứng sinh lý của cơ thể. Khi đó, cơ thể giải phóng các hormone căng thẳng như adrenaline và cortisol. Vì vậy, cơn giận không chỉ diễn ra trong tâm trí mà còn khiến cơ thể bước vào trạng thái căng thẳng cao độ. Người đang tức giận thường cảm thấy cơ thể căng cứng, tim đập nhanh và khó giữ bình tĩnh.

Nếu thường xuyên nổi nóng hoặc khó kiểm soát cảm xúc, cơn giận có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Bác sĩ Nayak giải thích rằng khi nổi giận, lượng adrenaline tăng đột ngột sẽ khiến:

Nhịp tim tăng nhanh.

Huyết áp tăng cao.

Mạch máu co lại.

Tim phải làm việc nhiều hơn.

Đối với những người đã mắc bệnh tim hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, những cơn giận dữ dữ dội có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc rối loạn nhịp tim trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu tình trạng mất kiểm soát cơn giận lặp đi lặp lại trong thời gian dài, nguy cơ tăng huyết áp mạn tính và tổn thương mạch máu cũng sẽ gia tăng.

Chỉ một khoảng dừng ngắn khi tức giận cũng có thể giúp tránh những lời nói hoặc hành động bốc đồng, giảm bớt gánh nặng cho hệ tim mạch Đồ họa: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

"Quy tắc 90 giây" giúp kiểm soát cơn giận

Để tránh những phản ứng bốc đồng khi tức giận, bác sĩ Nayak khuyến nghị áp dụng "quy tắc 90 giây". Các bước thực hiện gồm:

Dừng lại khoảng 90 giây trước khi phản ứng, đồng thời hít thở chậm và sâu.

Tạm rời khỏi tình huống gây căng thẳng, dù chỉ là đi bộ một lúc, để giúp giảm các hormone gây stress.

Gọi tên cảm xúc của mình (ví dụ: “Tôi đang rất tức giận”, “Tôi đang thất vọng”) thay vì phản ứng ngay lập tức. Việc nhận diện cảm xúc có thể giúp giảm cường độ của chúng.

Xác định nguyên nhân thực sự của cơn giận. Nhiều khi tức giận chỉ là biểu hiện bên ngoài của những cảm xúc khác như căng thẳng, thất vọng, sợ hãi hoặc bị tổn thương.

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Ngoài những biện pháp trên, bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và quản lý căng thẳng. Đây là những yếu tố giúp hạn chế nguy cơ bùng phát cơn giận, đặc biệt khi cơ thể mệt mỏi hoặc chịu nhiều áp lực.