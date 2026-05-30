Bác sĩ của ông Trump nói gì sau đợt kiểm tra sức khỏe?

Trong báo cáo sức khỏe được công bố ngày 29.5, bác sĩ Sean Barbabella nêu rõ: “Tổng thống Trump vẫn duy trì sức khỏe rất xuất sắc, cho thấy chức năng tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất tổng thể đều mạnh khỏe”. Vị bác sĩ cũng khẳng định chủ nhân Nhà Trắng "hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện mọi nhiệm vụ của tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia”, Reuters đưa tin.

Tổng thống Donald Trump dán băng cá nhân trên tay trong cuộc họp nội các Nhà Trắng hồi tháng 12.2025 ẢNH: AFP

Tổng thống Trump đã đến trung tâm quân y quốc gia Walter Reed để kiểm tra y tế hôm 26.5. Đây là lần kiểm tra thứ 3 của ông Trump trong 13 tháng qua. Sự kiện này được dư luận theo dõi sát sao, bởi trong năm qua, Nhà Trắng đã nhiều lần phải giải thích chi tiết về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump, sau khi một số bức ảnh cho thấy mắt cá chân ông bị sưng, tay bầm tím và nổi mẩn đỏ ở cổ. Ngay sau buổi khám, ông Trump đã tuyên bố "mọi thứ đều hoàn hảo".

Bản ghi nhớ của bác sĩ Barbabella đề cập tình trạng "sưng nhẹ ở phần cẳng chân dưới và đã cải thiện so với năm ngoái". Về vết bầm ở tay, vị bác sĩ mô tả đây là tình trạng “phổ biến và lành tính”, “tương đồng với triệu chứng kích ứng mô mềm nhẹ do thói quen bắt tay thường xuyên, trong khi bệnh nhân đang sử dụng thuốc aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch".

Báo cáo sức khỏe không đề cập nguyên nhân ông Trump phải điều trị da ở cổ hồi tháng 3, cũng không cho biết liệu tổng thống có chụp cộng hưởng từ (MRI) thêm lần nào nữa như đợt khám hồi tháng 10 năm ngoái hay không.

Kết quả khám sức khỏe ông Trump cũng xác nhận chức năng tim mạch tổng thể của tổng thống hoàn toàn bình thường, kết quả khám thần kinh toàn diện cho thấy trạng thái tinh thần bình thường, bao gồm các bài kiểm tra sàng lọc trầm cảm và chứng lo âu.

Biên bản cũng nêu ra khuyến nghị cho ông Trump về chế độ ăn uống, dùng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục nỗ lực giảm cân.