Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Vết bầm trên tay ông Trump lại gây chú ý

Vi Trân
Vi Trân
23/01/2026 11:47 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích rằng vết bầm trên tay ông là do dùng aspirin liều cao.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vừa qua, Tổng thống Trump đã xuất hiện với vết bầm rõ rệt trên bàn tay trái sau khi đụng một chiếc bàn.

Tổng thống Trump giải thích lý do tay bị bầm tím - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về chuyện vết bầm trên tay với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một ngày 22.1

ẢNH: AP

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực một trên đường về nước ngày 22.1, ông Trump cho biết vết bầm là do ông uống thuốc aspirin, theo Reuters.

"Họ bảo uống aspirin nếu bạn muốn bảo vệ tim mình nhưng đừng uống aspirin nếu bạn không muốn có một vết bầm nhỏ. Tôi đã uống nhiều aspirin", ông Trump nói.

"Bác sĩ bảo 'ngài không cần phải uống thuốc đó. Ngài rất khỏe mạnh' nhưng tôi đáp 'tôi không muốn mạo hiểm'", nhà lãnh đạo cho biết thêm.

Tổng thống Trump giải thích lý do tay bị bầm tím - Ảnh 2.

Vết bầm trên tay Tổng thống Trump

ẢNH: REUTERS

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay tay Tổng thống Trump đã đập trúng góc bàn trong lễ ký kết công bố Hội đồng Hòa bình. Các bác sĩ cho rằng có thể việc ông Trump uống thuốc aspirin đã gây ra bầm tím.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal trong tháng này, ông Trump cho biết đã dùng aspirin mỗi ngày với liều lượng cao hơn bác sĩ khuyến cáo vì ông muốn "dòng máu tốt, loãng chảy qua tim".

Năm ngoái, bà Leavitt nói rằng tay ông Trump bầm tím là do bắt tay quá nhiều người.

Tổng thống Trump giải thích lý do tay bị bầm tím - Ảnh 3.

Ông Trump sờ bàn tay trái bị bầm tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22.1

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump (80 tuổi) là người lớn tuổi thứ hai giữ chức tổng thống Mỹ, xếp sau người tiền nhiệm Joe Biden. Ông Biden cũng đột ngột rút khỏi cuộc đua tái tranh cử hồi năm 2024 giữa những lo ngại về sức khỏe của ông.

Ông Trump dùng aspirin liều cao gấp nhiều lần thông thường

Tin liên quan

Ông Trump giải thích vết bầm trên tay, nói không ngủ gật lúc họp

Ông Trump giải thích vết bầm trên tay, nói không ngủ gật lúc họp

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho thuốc aspirin đã gây ra những vết bầm lan rộng trên bàn tay ông, cũng như bác bỏ chuyện từng ngủ gật trong lúc tham gia các cuộc họp công khai.

Chuyên gia y tế tá hỏa vì Tổng thống Trump uống thuốc sốt rét để ngừa Covid-19

Tổng thống Trump xuất viện, kêu gọi người dân đừng sợ Covid-19

Khám phá thêm chủ đề

Trump Vết bầm aspirin Sức khỏe tổng thống trump Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận