Vết bầm trên tay ông Trump lại gây chú ý

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vừa qua, Tổng thống Trump đã xuất hiện với vết bầm rõ rệt trên bàn tay trái sau khi đụng một chiếc bàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về chuyện vết bầm trên tay với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một ngày 22.1 ẢNH: AP

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực một trên đường về nước ngày 22.1, ông Trump cho biết vết bầm là do ông uống thuốc aspirin, theo Reuters.

"Họ bảo uống aspirin nếu bạn muốn bảo vệ tim mình nhưng đừng uống aspirin nếu bạn không muốn có một vết bầm nhỏ. Tôi đã uống nhiều aspirin", ông Trump nói.

"Bác sĩ bảo 'ngài không cần phải uống thuốc đó. Ngài rất khỏe mạnh' nhưng tôi đáp 'tôi không muốn mạo hiểm'", nhà lãnh đạo cho biết thêm.

Vết bầm trên tay Tổng thống Trump ẢNH: REUTERS

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay tay Tổng thống Trump đã đập trúng góc bàn trong lễ ký kết công bố Hội đồng Hòa bình. Các bác sĩ cho rằng có thể việc ông Trump uống thuốc aspirin đã gây ra bầm tím.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal trong tháng này, ông Trump cho biết đã dùng aspirin mỗi ngày với liều lượng cao hơn bác sĩ khuyến cáo vì ông muốn "dòng máu tốt, loãng chảy qua tim".

Năm ngoái, bà Leavitt nói rằng tay ông Trump bầm tím là do bắt tay quá nhiều người.

Ông Trump sờ bàn tay trái bị bầm tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump (80 tuổi) là người lớn tuổi thứ hai giữ chức tổng thống Mỹ, xếp sau người tiền nhiệm Joe Biden. Ông Biden cũng đột ngột rút khỏi cuộc đua tái tranh cử hồi năm 2024 giữa những lo ngại về sức khỏe của ông.