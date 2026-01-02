Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump giải thích vết bầm trên tay, nói không ngủ gật lúc họp

Thụy Miên
Thụy Miên
02/01/2026 07:17 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho thuốc aspirin đã gây ra những vết bầm lan rộng trên bàn tay ông, cũng như bác bỏ chuyện từng ngủ gật trong lúc tham gia các cuộc họp công khai.

Ông Trump giải thích vết bầm trên tay, nói không ngủ gật lúc họp- Ảnh 1.

Vết bầm lớn trên bàn tay phải của Tổng thống Trump hôm 25.8.2025

ảnh: afp

Trả lời phỏng vấn báo The Wall Street Journal đăng hôm 1.1, Tổng thống Trump đã đưa ra những lời giải thích nhằm chứng minh sức khỏe của bản thân vẫn tốt.

Ông cho hay việc tay hay bị bầm tím là do ông uống aspirin hằng ngày để làm loãng máu. "Tôi không muốn tim phải bơm máu đặc", Tổng thống Mỹ nói với The Wall Street Journal.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng thay đổi lời phát biểu trước đó về việc xác nhận đã chụp MRI hồi tháng 10.2025, nói rằng ông chỉ chụp CT, vốn tốn ít thời gian hơn.

Ông Trump cũng khẳng định với tờ báo Mỹ rằng "sức khỏe tôi tuyệt vời", và tỏ ý không thích việc dư luận cứ hay "soi" tình trạng thể chất của ông.

Theo AFP, trong những năm qua, ông Trump luôn tìm cách xây dựng hình ảnh chính trị đầy mạnh mẽ, thông qua việc thường xuyên tương tác với giới báo chí, liên tục đăng bài trên mạng xã hội, hoặc có những meme AI mô tả ông như một siêu anh hùng.

Tuy nhiên, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng của ông đã xuất hiện nhiều đồn đoán về vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo.

Chẳng hạn, bàn tay phải của ông Trump thường xuyên bị bầm, và được che bằng lớp trang điểm dày và có lúc là băng dán cá nhân. Mắt cá nhân của ông cũng có dấu hiệu bị sưng.

Có lúc ông Trump bị phát hiện không thể mở nổi mắt, bao gồm trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục được truyền hình với các đại diện ngành y tế hồi tháng 11.2025. Trong khi đó, Tổng thống Trump từng đặt biệt danh "ngủ gật" cho người tiền nhiệm Joe Biden.

Về vấn đề này, ông Trump mạnh mẽ phản bác ý kiến cho rằng ông ngủ gật nơi công cộng. "Tôi không phải là người ngủ nhiều", ông nói, thêm rằng có những khoảnh khắc trông ông như buồn ngủ thực chất chỉ là lúc ông nhắm mắt để thư giãn.

Nhà lãnh đạo hiếm khi tập thể dục thể thao ngoại trừ đánh golf, và nhiều năm qua không hề che giấu việc thích các món ăn nhanh, nhiều muối và chất béo cao.

Tổng thống Trump sức khỏe ông trump chụp MRI Ngủ gật
