Thế giới

Ông Trump tuyên bố kết quả kiểm tra sức khỏe 'hoàn hảo'

Bảo Hoàng
27/05/2026 06:56 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ, trong bối cảnh dư luận chú ý đến các dấu hiệu bất thường trên cơ thể ông thời gian qua.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26.5, ông Trump cho biết vừa hoàn tất đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng tại Trung tâm quân y quốc gia Walter Reed ở thủ đô Washington D.C. “Mọi thứ đều hoàn hảo. Cảm ơn các bác sĩ và nhân viên tuyệt vời tại đây”, ông viết. Tổng thống không nêu chi tiết ông đã làm những kiểm tra gì.

Ông Trump nhiều lần khẳng định bản thân khỏe mạnh và năng động. Chủ nhân Nhà Trắng vẫn thường đi chơi golf đều đặn vào cuối tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Trung tâm quân y quốc gia Walter Reed ngày 26.5

ẢNH: REUTERS

Dư luận thời gian qua chú ý đến các dấu hiệu bất thường xuất hiện trên cơ thể ông như nổi mẩn đỏ ở cổ, sưng mắt cá chân và bầm tím ở tay. Theo Reuters, các bác sĩ và quan chức Nhà Trắng giải thích rằng Tổng thống Trump dùng kem điều trị da để xử lý vết đỏ ở cổ. Trong khi đó, vết bầm ở tay là do bắt tay nhiều và tình trạng sưng ở chân là do một bệnh tĩnh mạch lành tính.

Theo Hindustan Times ngày 27.5, các chuyên gia đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe thực tế của ông. Bác sĩ Sanjay Gupta, phóng viên trưởng phụ trách mục y tế của CNN, nói rằng có thông tin ông Trump đã sử dụng 325 mg thuốc aspirin - một loại thuốc giảm đau và kháng viêm - liều cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn kê đơn là 81 mg. Ông Gupta nói việc sử dụng aspirin liều cao có thể là nguyên nhân khiến tay ông Trump xuất hiện vết bầm tím.

Bác sĩ Jonathan Reiner, giáo sư y khoa tại Bệnh viện Đại học George Washington (Mỹ), lưu ý đến việc Tổng thống Trump thường xuyên ngủ gật, đặc biệt trong các sự kiện trước truyền thông.

Trả lời báo chí hồi tháng 2, ông Trump nói rằng hình ảnh nhắm mắt là do các cuộc gặp đã trở nên nhàm chán và ông muốn rời đi sớm.

