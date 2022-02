Bác sĩ cũng sốc: Người đàn ông bị nấm đen phát triển trong não

Người đàn ông trong câu chuyện này là Tyson Bottenus. Không chỉ bị đau đầu dữ dội, ông còn bị liệt mặt và một số triệu chứng khác, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Ông quyết định đến bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm khác nhau, từ sinh thiết não, chọc dò tủy sống, xét nghiệm máu, chụp MRI và CT. Trong đó, 2 lần sinh thiết đầu tiên đã không phát hiện gì bất thường.

Điều này khiến các bác sĩ bối rối vì họ nghi ngờ ông Bottenus bị ung thư não. Tuy nhiên, kết quả lần sinh thiết thứ 3 đã làm các bác sĩ bị sốc.

Ông Bottenus bị nhiễm một loại nấm đen có tên khoa học là Cladophialophora bantiana. Chúng phát triển trong não và hình thành bọc mủ. Đây là tình trạng cực kỳ hiếm gặp.

Ca bệnh của ông Bottenus còn kỳ lạ hơn khi triệu chứng bệnh đã kéo dài nhiều năm. Bác sĩ cho biết 70% số người bị nhiễm loại nấm này trong não sẽ tử vong.





Ông Bottenus không biết vì sao loại nấm mốc đen đó lại phát triển trong não mình. Tuy nhiên, ông nghi ngờ có thể đã bị nhiễm trong chuyến du lịch đến Costa Rica.

Các nghiên cứu cho thấy nấm có thể lây nhiễm vào cơ thể người qua đường hô hấp hay vết thương. Do đó, người đàn ông tin rằng có khả năng ông đã hít phải bụi có lẫn nấm hoặc cũng có thể chúng xâm nhập qua vết thương ở khuỷu tay, sau đó đi vào mạnh máu và đến não.

Thật không may là bọc mủ do nhiễm nấm gây ra lại nằm quá gần với các bộ phận quan trọng trong não. Do đó, phương pháp phẫu thuật cắt bỏ không thể thực hiện. Bác sĩ đã chọn cách dùng thuốc chống nấm và steroid để kiểm soát bệnh tình của ông Bottenus.

Tuy nhiên, đến năm 2020, ông Bottenus đã ngưng sử dụng thuốc steroid. Lúc đó, Covid-19 đang lây lan và ông lo ngại dùng steroid sẽ khiến hệ miễn dịch bị suy giảm. Hậu quả là bọc mủ không được kiểm soát nên chèn ép não, khiến áp lực nội sọ tăng gấp 15 lần bình thường.

Tình trạng này khiến ông Bottenus bị đột quỵ, suy giảm thị lực, không thể nói chuyện. Hiện tại, bệnh tình của ông đã thuyên giảm, thị lực đang dần khôi phục, theo Daily Mail.