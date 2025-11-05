Bác sĩ cứu bé gái 5 tuổi thoát mù do ổ áp xe hốc mắt nghiêm trọng

Từ cơn cảm sốt tưởng chừng đơn giản

Ngày 5.11, bác sĩ Võ Lê Khánh Hùng, Khoa Mắt - Phẫu thuật khúc xạ, Bệnh viện FV, cho biết bé H.W (5 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, sống tại TP.HCM) bị sốt nhẹ kèm đau đầu. Gia đình nghĩ bé chỉ bị cảm cúm thông thường nên tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, mắt trái bé sưng phồng bất thường, nhãn cầu lồi khỏi hốc mắt, khiến gia đình hoảng hốt đưa con đến Bệnh viện FV.

"Phản xạ đồng tử của bé W. không còn đáp ứng, dấu hiệu tổn thương đã rất nặng. Nếu không can thiệp kịp thời, có thể dẫn đến chèn ép dây thần kinh thị giác, thậm chí mất hẳn thị lực", bác sĩ Võ Lê Khánh Hùng cho biết sau khi khám cho bệnh nhi.

Bệnh nhi được chụp CT và xét nghiệm cấy dịch. Kết quả cho thấy bé bị áp xe hốc mắt do tụ cầu vàng đa kháng - nguyên nhân bắt đầu từ bệnh viêm xoang của bé. Ổ nhiễm trùng nằm sát hệ thần kinh trung ương và có thể lan lên màng não, gây viêm não, mất thị lực, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Võ Lê Khánh Hùng, Bệnh viện FV khám cho bệnh nhi Ảnh: BVCC

4 chuyên khoa phối hợp cứu thị lực cho bé

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm và nhận thấy bệnh tình của bé H.W tiến triển nhanh, Bệnh viện FV triệu tập hội chẩn liên chuyên khoa gồm: Mắt, Tai Mũi Họng, Nhi và Truyền nhiễm để đưa ra phác đồ tối ưu. Các bác sĩ sĩ thống nhất: nếu chỉ điều trị kháng sinh sẽ lỡ mất "thời gian vàng", vì vậy cần can thiệp ngoại khoa ngay lập tức.

Bác sĩ Bùi Thị Bích Hạnh, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện FV nhận định: "Trong một ca áp xe mô mềm hay áp xe hốc mắt, việc dẫn lưu ổ áp xe hoàn toàn là yếu tố sống còn. Nếu không, kháng sinh khó thấm vào vùng nhiễm, khiến điều trị kéo dài mà không hiệu quả".

Ê kíp quyết định tiến hành phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe kết hợp mổ xoang trong cùng ngày, vừa giải áp, vừa xử lý triệt để nguồn nhiễm vì nếu để kéo dài, nhiễm trùng có thể lan vào xoang tĩnh mạch hang và não-màng não gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 4.9, ca phẫu thuật diễn ra. Các bác sĩ tiến hành khoan thành ngoài ổ mắt, lấy toàn bộ mủ, giải áp hốc mắt. Sau đó, nạo toàn bộ xoang sàng hàm bên trái, mở đường thông thoáng giữa xoang và hốc mắt để tránh tái phát.

"Đường dẫn lưu áp xe nằm rất gần vùng não, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây viêm não và khiến bệnh nhân tử vong. Chúng tôi phải tiến hành các thao tác hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng", bác sĩ Võ Lê Khánh Hùng chia sẻ.

Ca mổ kéo dài gần 2 giờ, ê kíp phẫu thuật đã giải quyết thành công ổ mủ ở hốc mắt đồng thời vừa xử lý nguồn nhiễm trùng tại xoang cho bệnh nhi.

Ngay sau đó, bé được các bác sĩ Khoa Nhi chăm sóc đặc biệt, đồng thời ê kíp bác sĩ Khoa Truyền nhiễm điều chỉnh phác đồ kháng sinh đặc biệt nhằm ổn định nồng độ thuốc và tăng khả năng thấm sâu vào vùng nhiễm. Sau vài ngày, bé được ngưng truyền tĩnh mạch, chỉ còn dùng thuốc đường uống và theo dõi ngoại trú. Ổ nhiễm trùng đã được kiểm soát thành công.

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Công Minh, phẫu thuật nạo xoang cho bệnh nhi Ảnh: BVCC

Bé H.W hồi phục rất nhanh, hết sốt, giảm sưng, ăn uống bình thường trở lại và thị lực phục hồi 50% chỉ sau vài ngày. Dịp tái khám trong tháng 10 vừa qua, mắt bé đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Không nên chủ quan với tình trạng cảm sốt và nghẹt mũi ở trẻ nhỏ

Viêm xoang gây áp xe sâu ở hốc mắt là trường hợp tương đối hiếm, tuy vậy bệnh có thể trở nặng rất nhanh, đe dọa tới thị lực thậm chí là tính mạng của trẻ. Điều đáng nói là các triệu chứng diễn ra âm ỉ, thường bị nhầm với các triệu chứng cảm sốt, sổ mũi thông thường và khi có các dấu hiệu rõ rệt thì bệnh nhi đã rơi vào tình trạng nặng, việc điều trị khó khăn và có nhiều nguy cơ với sức khỏe cũng như tính mạng trẻ.

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Công Minh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện FV, cảnh báo: "Khi trẻ bị viêm mũi, viêm họng nặng, sốt kéo dài, mệt lả hoặc sưng vùng mặt hoặc quanh mắt - cần đưa đi khám ngay. Nếu bệnh không cải thiện sau vài ngày, không nên chờ tự khỏi, vì viêm xoang cấp có thể gây nhiều biến chứng nặng hoặc trở thành mạn tính".

Bé H.W được gia đình đưa vào viện khi bệnh đã trở nặng, may mắn là công tác xét nghiệm tại FV tiến hành khẩn trương, tìm đúng bệnh. Đặc biệt, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa đã giúp kiểm soát nhiễm trùng kịp thời, bảo toàn nhãn cầu và phục hồi thị lực cho bệnh nhi.