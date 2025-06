Bác sĩ: Dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất của thận khỏe mạnh

Vậy, dấu hiệu của thận khỏe mạnh là gì?

Sau đây, bác sĩ chuyên khoa thận nổi tiếng, tiến sĩ Victor Gura, Trường Y khoa David Geffen thuộc Đại học Los Angeles (Mỹ) và các chuyên gia tại MASS - hệ thống bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của Ấn Độ, chỉ ra những dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất của thận khỏe mạnh.

Có một số cách bạn có thể dễ dàng xác định thận của bạn có khỏe mạnh hay không tại nhà Ảnh: AI

Sau đây là một số cách bạn có thể dễ dàng xác định thận của mình có khỏe mạnh hay không tại nhà.

Đi tiểu đều đặn. Tần suất đi tiểu thay đổi theo tuổi tác, điều đó là bình thường. Tuy nhiên, đột ngột tăng tần suất đi tiểu hoặc tiểu đêm nhiều hơn có thể là dấu hiệu của tổn thương thận.

Dó đó, nếu bạn đi tiểu đều đặn, không cảm thấy cần phải đi tiểu gấp, không tiểu đêm nhiều hơn, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thận khỏe mạnh, theo MASS.

Hãy ghi lại tần suất đi tiểu hằng ngày để kiểm tra sức khỏe thận. Nếu nhận thấy tần suất đi tiểu tăng kéo dài, có thể đã đến lúc nên trao đổi với bác sĩ.

Nước tiểu bình thường. Nước tiểu là chỉ số quan trọng nhất về sức khỏe thận. Nếu bạn nhận thấy nước tiểu có độ đặc, màu sắc và mùi hoàn toàn bình thường, thì đó là dấu hiệu cho thấy thận khỏe mạnh.

Khi thận bị tổn thương, nước tiểu có thể có bọt, máu trong nước tiểu hoặc sẫm màu.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng sự thay đổi trong nước tiểu có thể là bình thường. Hãy theo dõi chặt chẽ nước tiểu trong vài ngày và nếu những thay đổi này vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Một dấu hiệu khác của thận khỏe mạnh là ngủ ngon Ảnh: AI

Ngủ ngon giấc. Một dấu hiệu khác của thận khỏe mạnh là ngủ ngon. Vì thận có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, nên một trong những điều đầu tiên tổn thương thận có thể ảnh hưởng đến là chất lượng giấc ngủ. Nguyên nhân là do thận khỏe mạnh lọc các độc tố và tạp chất qua nước tiểu và khi thận không còn làm được điều đó nữa, có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài việc giấc ngủ kém, thận không khỏe mạnh cũng dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ khác, như ngưng thở khi ngủ. Có nhiều lý do khác có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn, nhưng nếu liên tục khó ngủ mà không có lý do, nguyên nhân có thể do thận. Hãy xem xét các dấu hiệu khác và xem có triệu chứng nào đang chỉ ra bệnh thận không.

Không bị sưng phù. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy thận bị tổn thương, nhưng bạn sẽ nhận thấy bọng mắt và sưng phù ở phần chân nếu mắc bệnh thận. Nguyên nhân là do thận hoạt động không bình thường có thể rò rỉ protein vào nước tiểu và cũng có thể khiến cơ thể giữ lại nhiều natri hơn, theo MASS.

Lưu ý rằng bọng mắt khá phổ biến sau khi thức dậy. Tuy nhiên, nếu tình trạng này không thuyên giảm trong ngày hoặc dai dẳng và có cảm giác nặng hơn bình thường, bạn có thể cần đi khám.

Không bị chuột rút. Nếu bạn có cơ khỏe mạnh và không bị chuột rút thường xuyên, thì đó là dấu hiệu của thận khỏe mạnh. Mặc dù mọi người thỉnh thoảng vẫn bị chuột rút, nhưng nếu thường xuyên thì có thể là dấu hiệu của thận bị tổn thương. Tình trạng này là do mất cân bằng điện giải dẫn đến các vấn đề như nồng độ canxi thấp.

Da sáng và khỏe mạnh. Việc lọc độc tố đúng cách khỏi máu là rất cần để da sạch mịn và khỏe mạnh. Nếu thận không thể hoạt động bình thường, tình trạng này thường biểu hiện trên da với tình trạng da khô và ngứa hoặc nổi mụn.

Nếu da sáng mịn và khỏe mạnh thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy bạn có thận khỏe mạnh.