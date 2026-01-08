Bác sĩ đưa 'rừng nhiệt đới' vào lồng kính, xây dựng chuỗi terrarium lớn nhất Cần Thơ

Bác sĩ da liễu đam mê "rừng nhiệt đới" thu nhỏ

Anh Hà là bác sĩ da liễu, đang công tác tại một bệnh viện ở trung tâm TP.Cần Thơ. Năm 2023, tình cờ biết đến terrarium (hệ sinh thái thu nhỏ, tái tạo môi trường tự nhiên trong bể kính) qua mạng xã hội, anh lập tức bị cuốn hút ngay. "Đó là lần đầu tiên tôi thấy cả một khu rừng có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, có rêu, có đá, có cây… trông rất kỳ diệu", anh Hà kể.

Anh Hà cùng những bể kính terrarium đủ màu sắc

Từ đam mê đó, mỗi ngày sau giờ làm việc ở bệnh viện, anh Hà miệt mài trong căn phòng nhỏ ở gia đình, nơi chất đầy bể kính, rêu, dương xỉ, đá núi lửa và những mảnh gỗ lũa được tuyển chọn kỹ càng.

Từng cây rêu, cây xanh được anh Hà tuyển lựa và chăm sóc thật khỏe trước khi đưa vào bể kính ẢNH: DUY TÂN

Ban đầu, chỉ có vài bể kính để anh thỏa niềm đam mê. Dần dần, anh nâng cấp, tìm mua các loại rêu đặc hữu, cây xanh mini từ những người khai thác ở rừng, núi. Khi tác phẩm hoàn thiện, nhiều người xem trầm trồ, đặt mua và gợi ý mở cửa hàng. Từ đó, mô hình Thuận Phát G Garden ra đời rồi nhanh chóng phát triển, trở thành địa chỉ quen thuộc của giới yêu terrarium tại Cần Thơ.

Những mẫu bể terrarium được anh Hà trang trí tượng Phật tỉ mỉ, công phu

Theo anh Hà, terrarium là kỹ thuật xây dựng mô hình hệ sinh thái thu nhỏ trong bể thủy tinh, kết hợp hài hòa giữa đất - nước - đá - cây trồng. Terrarium chú trọng môi trường khô, sạch, dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều loại cây nhỏ và có 2 dạng chính: Bể hở, giống hồ cá kiểng, cây bên trong tiếp xúc trực tiếp với không khí; bể kín, môi trường tách biệt hoàn toàn, độ ẩm ổn định, thường có thiết kế độc đáo như khối kim cương, viên đá quý… rất thu hút người yêu trang trí nội thất.

Để tạo nên một bể terrarium hoàn chỉnh, cần có nhiều vật liệu như: đá nền, đất akadama, vermiculite, perlite, rêu, than hoạt tính, sỏi suối, gỗ lũa và các tiểu cảnh trang trí. Từng lớp đất được xử lý kỹ để đảm bảo không nấm mốc, không chứa tạp chất và đủ độ thoáng khí, giúp rễ cây phát triển.

Một trong những bể terrarium có kích thước lớn nhất tại cơ sở của anh Hà, giá bán lên đến 14 triệu đồng

"Terrarium trông nhỏ nhưng bên trong là cả một hệ sinh thái có quy luật riêng. Chỉ cần sai một chút về độ ẩm hoặc ánh sáng, cây có thể héo hoặc xuất hiện mốc", anh Hà chia sẻ.

Nghệ thuật terrarium rất tỉ mỉ

Theo anh Hà, một bể terrarium đẹp không chỉ phụ thuộc vào cây và đá, mà còn ở bố cục, yếu tố đòi hỏi sự kiên nhẫn và mắt thẩm mỹ. "Tôi thường phác họa trước trên giấy, tưởng tượng mình đang đứng trong rừng thật. Địa hình cao, thấp, khe suối, hốc đá… đều phải hài hòa và cân đối ánh sáng", anh Hà nói.

Ý tưởng làm terrarium được anh Hà lấy từ thiên nhiên

Mỗi tác phẩm được sắp đặt theo ngẫu hứng nên ngay cả thợ lành nghề cũng chỉ có thể tái tạo lại khoảng 80% thiết kế ban đầu. Đây cũng là lý do terrarium được đánh giá là thú chơi đậm chất nghệ thuật, thể hiện cá tính của người làm.

Việc chăm sóc terrarium cũng đòi hỏi kỹ năng. Với bể kín, cần phun sương 1 - 2 lần/tuần; với bể hở, phun sương nhẹ 1 - 2 lần/ngày. Khi xuất hiện mốc trắng thì dùng tăm bông thấm ô xy già lau sạch, giảm tưới và tăng chiếu sáng 8 - 10 giờ mỗi ngày. "Terrarium là nghệ thuật giữ cân bằng. Chăm đúng thì cây phát triển xanh mướt, nhìn vào như có cả khu rừng sống trong nhà", anh Hà cho biết.

Mỗi bể terrarium mất nhiều thời gian hoàn thiện và không thể sản xuất đại trà nên số lượng khá hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu vẫn lớn, nhất là khách yêu thích trang trí nhà cửa.

Ngoài giờ làm ở bệnh viện, anh Hà phát triển thành mô hình kinh doanh terrarium ổn định

Hiện anh Hà đã phát triển chuỗi cửa hàng terrarium lớn nhất Cần Thơ gồm 4 chi nhánh ngay trung tâm thành phố. Anh cung cấp hàng chục mẫu terrarium, giá bán từ 150.000 đồng đến 14 triệu đồng/bể, tùy kích cỡ và chủ đề. Trong đó, các thiết kế gắn tượng Phật, tiểu cảnh núi đá hay mô phỏng rừng nhiệt đới được khách đặc biệt ưa chuộng.

Từ một thú chơi cá nhân, bác sĩ Hà đã phát triển thành mô hình kinh doanh ổn định với thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng và tạo việc làm cho 6 bạn trẻ có cùng đam mê. "Tôi mong terrarium không chỉ là một món đồ trang trí mà còn là cách giúp mọi người cảm nhận thiên nhiên gần hơn, ngay trong chính căn nhà mình", anh chia sẻ.