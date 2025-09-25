Nữ sinh từ chối học bổng toàn phần của ĐH Thanh Hoa để theo đuổi đam mê

Thay vì nhận học bổng toàn phần tại ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) hay thư mời nhập học từ các trường như ĐH Edinburgh (Anh), ĐH Quốc gia Singapore hay ĐH Hong Kong (Trung Quốc), Khánh Linh đã chọn theo học tại ĐH Leiden (Hà Lan) để theo đuổi đam mê với luật quốc tế.

Nguyễn Hà Khánh Linh, cựu sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội, lựa chọn du học thạc sĩ Luật quốc tế tại ĐH Leiden (Hà Lan) ẢNH: NVCC

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được thư mời nhập học thạc sĩ từ nhiều trường đại học danh giá, Khánh Linh cho biết bản thân hết sức bất ngờ và không nghĩ rằng những chương trình cạnh tranh khốc liệt như vậy lại dành cho mình. "So với nhiều ứng cử viên thạc sĩ chuyên ngành luật khác, mình còn khá trẻ và chưa thực sự có nhiều trải nghiệm thực tiễn làm việc trong ngành vì mình quyết định học thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân", Linh chia sẻ.

Lý giải về sự lựa chọn ĐH Leiden (Hà Lan), Khánh Linh nhấn mạnh tiêu chí hàng đầu là uy tín học thuật và vị thế nghiên cứu. Khánh Linh cho rằng nhiều trường có thứ hạng cao nhưng ngành luật chưa chắc là thế mạnh. Trong khi đó, ĐH Leiden nổi bật về luật quốc tế, gắn kết chặt chẽ với các tổ chức và trung tâm nghiên cứu luật quốc tế tại La Haye (Hà Lan), nơi đặt trụ sở của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). "Mình muốn được đào sâu về luật quốc tế, và Leiden chính là cái nôi uy tín hàng đầu thế giới cho lựa chọn đó", Khánh Linh nói.

Hành trình chuẩn bị hồ sơ du học cũng nhiều thử thách. Ngay từ năm ba đại học, Linh đã bắt đầu nghiên cứu và chuẩn bị để kịp thời gian nộp đơn. Cùng lúc, cô bạn vừa duy trì dự án nghiên cứu, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, vừa đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Khánh Linh cho rằng điều này giúp hồ sơ của mình không chỉ có thành tích học tập mà còn thể hiện định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Khánh Linh (thứ 4 từ trái sang) trong một lần tham dự Hội thảo học thuật tại Singapore ẢNH: NVCC

Theo Khánh Linh, GPA cao và chứng chỉ ngoại ngữ chỉ là điều kiện cần để mở cánh cửa vào các trường top đầu. Điều tạo sự khác biệt chính là định hướng học tập rõ ràng, cùng với khả năng thể hiện trong bài luận. "Trong hồ sơ, mình tập trung nhấn mạnh thế mạnh nghiên cứu, thể hiện qua các công trình khoa học có tính thực tiễn và khả năng thúc đẩy nghiên cứu cho sinh viên trong ngành luật", Linh kể.

Tại Trường ĐH Luật Hà Nội, Khánh Linh không chỉ đạt GPA thuộc top 2% cao nhất khóa mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các câu lạc bộ học thuật. Đây là nền tảng quan trọng giúp Linh tự tin ứng tuyển và gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh quốc tế.

Khánh Linh thừa nhận hành trình này không ít lần khiến cô áp lực và muốn bỏ cuộc. Linh nhớ nhất quãng thời gian vừa chuẩn bị nghiên cứu cho hội thảo quốc tế, vừa thi cuối kỳ, vừa phải gấp rút chỉnh sửa đề tài cho kịp tiến độ. "Nhưng mình nghĩ thất bại không phải là điều quá đáng sợ, đôi khi nó mở ra những cơ hội khác tốt hơn. Và quả thực, trải qua rồi mình thấy đúng là như vậy", Linh chia sẻ.

Thành quả này với Khánh Linh là món quà ý nghĩa, là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ và là niềm vui lớn của gia đình. Trong tương lai, Linh kỳ vọng việc học tập tại ngôi trường Leiden sẽ mang đến nền tảng pháp luật vững chắc, cơ hội học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành và kết nối với cộng đồng quốc tế. "Mình luôn muốn có trải nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế, nhưng mong ước lớn nhất là được trở về, góp phần đóng góp cho sự phát triển pháp luật ở Việt Nam", Khánh Linh khẳng định.