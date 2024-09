Bác sĩ giải thích: Uống nước chanh lúc nào là phù hợp nhất?

Sau đây, một bác sĩ chuyên về dinh dưỡng sẽ chỉ ra những lợi ích của uống nước chanh và đưa ra lời khuyên về thời điểm tốt nhất để bạn uống nước chanh.

Bác sĩ K Sowmya, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cho biết: Nước chanh giúp tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và tăng mức vitamin C. Nó giúp giảm cân, giải độc và làm sáng da, theo trang tin sức khỏe Only My Health.

Theo bác sĩ, bạn nên bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh khi bụng đói để có lợi ích tối đa Ảnh: Pexels

Đặc biệt, đồ uống thơm ngon này có khả năng hỗ trợ chức năng gan và giúp giải độc cơ thể. Nên uống nước chanh kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên để có trải nghiệm giải độc toàn diện, bác sĩ Sowmya lưu ý.

Sau đây, bác sĩ Sowmya giải thích thời điểm tốt nhất để uống nước chanh.

Tốt nhất là uống nước chanh vào buổi sáng khi bụng đói

Theo bác sĩ Sowmya, bạn nên bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh khi bụng đói để có lợi ích tối đa. Uống nước chanh trước bữa sáng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tạo nên trạng thái tích cực cho cả ngày.

Đặc biệt, nếu bạn muốn kiểm soát cơn thèm ăn, hãy uống nước chanh trước bữa ăn. Uống nước chanh trước bữa ăn có thể đặc biệt có lợi nếu bạn muốn hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cơn thèm ăn. Tính axit của nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa và mật, giúp cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, theo tờ Times Of India.

Nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc ợ nóng khi uống nước chanh lúc bụng đói thì nhấm nháp nước chanh sau bữa ăn có thể là lựa chọn tốt hơn Ảnh: Pexels

Người có vấn đề về tiêu hóa nên uống nước chanh sau bữa ăn

Tuy nhiên, bác sĩ Sowmya giải thích thêm rằng trải nghiệm của mỗi cá nhân có thể khác nhau. Thời điểm thích hợp để uống nước chanh có thể tùy vào cách cơ thể bạn phản ứng và thói quen hằng ngày của bạn. Điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể và điều chỉnh cho phù hợp. Nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc ợ nóng khi uống nước chanh lúc bụng đói thì nhấm nháp nước chanh sau bữa ăn có thể là lựa chọn tốt hơn, nhưng nhớ chờ ít nhất 30 phút sau bữa ăn.

Uống nước chanh sau bữa ăn còn có thêm những lợi ích khác như có thể hỗ trợ tiêu hóa bằng cách hỗ trợ phân hủy thức ăn và giúp làm giảm tình trạng đầy hơi hoặc khó chịu sau bữa ăn, đặc biệt nếu bạn hay bị khó tiêu hoặc ợ nóng, vì tác dụng kiềm hóa của nước chanh có thể giúp cân bằng độ pH trong dạ dày.

Nên uống nước chanh ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm để làm dịu hệ tiêu hóa hơn và thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt hơn, theo Times Of India.