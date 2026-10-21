Bác sĩ gợi ý 5 thói quen buổi sáng giúp bắt đầu ngày mới khỏe mạnh

Bác sĩ Vassily Eliopoulos, chuyên gia y học dự phòng tại Mỹ, đã gợi ý 5 thói quen buổi sáng mà ông cho rằng có thể hỗ trợ duy trì sức khỏe tốt hơn, nhất là với tim mạch và đường huyết, theo Times of India.

Tiếp xúc ánh sáng buổi sáng

Bác sĩ Eliopoulos khuyến nghị tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong vòng 30 phút sau khi thức dậy. Ánh sáng buổi sáng giúp điều hòa nhịp sinh học, từ đó hỗ trợ chu kỳ ngủ - thức và mức độ tỉnh táo trong ngày. Nhịp sinh học ổn định cũng có thể hỗ trợ giấc ngủ lành mạnh, từ đó góp phần kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.

Ánh sáng buổi sáng giúp điều hòa nhịp sinh học, từ đó hỗ trợ chu kỳ ngủ - thức và mức độ tỉnh táo trong ngày ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Chú ý thời điểm uống cà phê

Bác sĩ Eliopoulos khuyên mọi người nên đợi khoảng 90 phút sau khi thức dậy mới uống cà phê. Theo ông, caffeine có thể làm tăng thêm tác động kích thích tự nhiên của cơ thể vào buổi sáng, giúp tăng mức độ tỉnh táo và tập trung.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định mọi người đều cần chờ đúng khoảng thời gian này mới nên uống cà phê.

Caffeine có thể khiến huyết áp tăng tạm thời ở một số người, đặc biệt là người nhạy cảm với chất này. Vì vậy, mỗi người nên chú ý đến phản ứng của cơ thể, bao gồm những thay đổi về giấc ngủ, nhịp tim và huyết áp. Người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát tốt hoặc có vấn đề về nhịp tim nên trao đổi với bác sĩ nếu nhận thấy các triệu chứng bất thường liên quan đến caffeine.

Ăn bữa sáng giàu protein

Theo bác sĩ Eliopoulos, một bữa sáng giàu protein có thể hỗ trợ điều hòa phản ứng đường huyết sau ăn. Trứng, sữa chua không đường, sữa, đậu phụ và các loại đậu là những lựa chọn thiết thực. Kết hợp protein với thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, rau củ hoặc ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp bữa sáng cân đối và tạo cảm giác no lâu hơn.

Tuy nhiên, protein không thể ngăn đường huyết tăng sau mọi bữa ăn. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối, hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế.

Nên uống 1 lượng nước vừa phải sau khi thức dậy, trước khi uống cà phê, để bổ sung lượng dịch cho cơ thể ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Uống nước

Bác sĩ Eliopoulos khuyến nghị uống khoảng 475 ml nước trước khi uống cà phê vào buổi sáng. Sau nhiều giờ ngủ, uống nước giúp bổ sung dịch cho cơ thể.

Cần lưu ý rằng nhu cầu nước ở mỗi người không giống nhau mà phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, không phải ai cũng cần uống đúng 475 ml nước ngay sau khi thức dậy. Điều quan trọng là bổ sung đủ nước trong ngày, phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Người suy tim hoặc mắc bệnh thận đã được bác sĩ yêu cầu hạn chế lượng dịch cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, tránh tự ý tăng lượng nước uống.

Dành 10 phút để đi bộ

Đi bộ nhanh trong 10 phút là cách đơn giản để bắt đầu ngày mới năng động hơn, đặc biệt với người có lịch trình bận rộn. Vận động giúp cơ bắp sử dụng glucose, đồng thời góp phần kiểm soát huyết áp và cải thiện thể lực tim mạch.

Mọi người nên duy trì vận động đều đặn và tăng thời lượng phù hợp thay vì cố gắng tập quá sức trong thời gian ngắn.