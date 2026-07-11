Bác sĩ nêu ra 3 thói quen hằng ngày có thể âm thầm làm tổn thương gan

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa đang làm việc tại California (Mỹ) chỉ ra 3 thói quen phổ biến dưới đây có thể gây hại cho gan, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Uống rượu mỗi ngày, kể cả với lượng được cho là “vừa phải”

Nhiều người cho rằng uống một ly đồ uống có cồn mỗi ngày không gây hại, thậm chí một ly rượu vang đỏ còn được xem là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo bác sĩ Sethi, quan niệm này không có cơ sở khoa học.

Một số thói quen sinh hoạt hằng ngày nếu kéo dài có thể làm tổn thương gan ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

“Không có ngưỡng uống rượu nào được xem là hoàn toàn an toàn cho gan. Mỗi ly rượu đều làm tăng gánh nặng chuyển hóa mà gan phải đảm nhận. Theo thời gian, những tổn thương này có thể âm thầm tích tụ và dẫn đến hậu quả không thể hồi phục”, ông Sethi nói.

Bác sĩ Sethi cho biết thêm, có tới 40% người uống rượu ở mức vừa phải xuất hiện những thay đổi trên chẩn đoán hình ảnh liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ.

Ăn thực phẩm siêu chế biến mỗi ngày

Thực phẩm siêu chế biến ngày càng trở nên phổ biến trong chế độ ăn của nhiều người. Tác động bất lợi của nhóm thực phẩm này đối với sức khỏe đường ruột và gan đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Bác sĩ Sethi cho hay: “Lượng fructose dư thừa, carbohydrate tinh chế và chất béo bão hòa trong các thực phẩm siêu chế biến là một trong những yếu tố thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ. Hiện nay, tôi đang gặp tình trạng này ở cả những người trong độ tuổi 20 - 30 với tần suất mà cách đây một thập kỷ gần như không thể tưởng tượng được”.

Theo bác sĩ Sethi, từ đầu những năm 2000, tỷ lệ gan nhiễm mỡ ở trẻ em và người trẻ đã tăng khoảng 40%, và ông cho rằng việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần vào xu hướng này.

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới gan ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Căng thẳng kéo dài, ngủ không đủ hoặc ngủ kém

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ đã trở thành một phần của lối sống hiện đại, và nhiều người không nhận ra rằng hai yếu tố này cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Sethi cho biết nhiều người không liên hệ căng thẳng và thiếu ngủ với tổn thương gan. Tuy nhiên, rối loạn điều hòa cortisol làm tăng tích tụ mỡ nội tạng, trong khi mỡ nội tạng là một trong những yếu tố nguy cơ đã được chứng minh rõ ràng nhất đối với bệnh gan nhiễm mỡ. Ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ, nồng độ cortisol cao hơn khoảng 65% so với người khỏe mạnh, và mức tăng này có mối liên quan trực tiếp với mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Như vậy, việc phòng ngừa bệnh lý gan cần được nhìn nhận toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào việc hạn chế rượu bia. Nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày, nếu kéo dài và không được điều chỉnh, có thể góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương gan theo thời gian.