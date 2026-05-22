Sức khỏe

Bác sĩ nói gì về việc uống sữa trước giờ đi ngủ?

Nguyễn Vy
22/05/2026 21:47 GMT+7

Một ly sữa ấm trước khi đi ngủ từ lâu đã trở thành thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình. Cảm giác ấm bụng và dễ chịu khiến thức uống này thường được xem là cách thư giãn trước giờ ngủ.

Song, việc uống sữa vào buổi tối không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, theo tờ Hindustan Times.

Giá trị dinh dưỡng của sữa không thay đổi theo thời điểm uống

Bác sĩ Ashok Kumar, trưởng khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Dharmshila Narayana Superspeciality (Ấn Độ), cho biết thời điểm uống sữa không làm thay đổi thành phần dinh dưỡng của thức uống này.

Tuy mang lại cảm giác thư giãn, sữa uống vào buổi tối không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi người

Ảnh: N,Vy tạo từ GM

Canxi trong sữa vẫn giúp hỗ trợ xương. Protein tiếp tục có lợi cho cơ bắp. Magiê và các vitamin thiết yếu vẫn giữ nguyên tác dụng với cơ thể dù uống vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ.

Sữa không gây nặng bụng hay kém bổ dưỡng chỉ vì được uống vào ban đêm. Cơ thể vẫn hấp thu các dưỡng chất như bình thường.

Sữa có thể hỗ trợ thư giãn và ngủ ngon hơn

Sữa chứa tryptophan, một loại axit amin giúp cơ thể sản sinh melatonin. Đây là hormone tham gia điều hòa giấc ngủ. Vì vậy, sữa thường tạo cảm giác dễ ngủ và thư giãn hơn sau khi uống.

Ông Kumar cho biết sữa ấm còn giúp giảm căng thẳng cảm xúc và tạo cảm giác thoải mái trước giờ nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng sữa không phải thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Thức uống này chỉ phát huy hiệu quả tốt hơn khi kết hợp với thói quen sinh hoạt lành mạnh vào buổi tối.

Uống sữa ban đêm có thể gây khó chịu tiêu hóa

Dù sữa mang lại nhiều lợi ích, cơ thể không phải lúc nào cũng dung nạp tốt khi uống vào ban đêm.

Lactose trong sữa là loại đường khiến hệ tiêu hóa khó xử lý ở một số trường hợp. Tình trạng đầy hơi, đau bụng, chướng bụng hoặc tiêu chảy có thể xuất hiện sau khi uống sữa.

Sữa nguyên kem còn dễ làm tăng cảm giác ợ nóng hoặc dư axit dạ dày nếu uống xong nằm xuống ngay.

Việc uống sữa mỗi ngày mà không kiểm soát lượng calo từ các thực phẩm khác cũng dễ dẫn đến tăng cân theo thời gian.

Một số trường hợp nên hạn chế uống sữa trước giờ ngủ

Bác sĩ Kumar khuyên người đang giảm cân, người bị trào ngược dạ dày hoặc không dung nạp lactose nên hạn chế uống sữa vào buổi tối. Những trường hợp này phù hợp hơn với việc uống sữa vào ban ngày.

Sữa không lactose giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa và hạn chế cảm giác khó chịu sau khi uống. Sữa ít béo hoặc sữa tách béo cũng phù hợp hơn với người dễ bị dư axit dạ dày.

Ngoài sữa động vật, sữa hạnh nhân, sữa yến mạch hoặc các loại trà thư giãn như trà hoa cúc và trà thì là cũng là lựa chọn nhẹ bụng trước khi đi ngủ.

Vì sao nên uống sữa đậu nành vào buổi sáng?

