Bác sĩ ơi: Khi người nhà im lặng, thu mình - Làm sao biết họ đang cần giúp đỡ?
Bác sĩ ơi: Khi người nhà im lặng, thu mình - Làm sao biết họ đang cần giúp đỡ?

Lê Thắm - Thảo Tú
01/01/2026 06:00 GMT+7

Khi người thân bỗng im lặng, thu mình và né tránh mọi kết nối, nhiều gia đình cho rằng đó chỉ là buồn bã thoáng qua. Nhưng với người trầm cảm, sự im lặng ấy không phải là “không có gì để nói” mà là khi họ đã quá mệt để cất lời. Đằng sau những cánh cửa đóng kín, những bữa ăn bỏ dở và ánh nhìn né tránh, có thể đang tồn tại một tiếng kêu cứu thầm lặng mong được thấu hiểu, chứ không phải bị thúc ép phải “vui lên”.

Chương trình Bác sĩ ơi! do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề trầm cảm“Khi người nhà im lặng, thu mình: Làm sao biết họ đang cần giúp đỡ?”.

Khi người nhà im lặng, thu mình: Làm sao biết họ đang cần giúp đỡ? - Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Khi người nhà im lặng, thu mình - Làm sao biết họ đang cần giúp đỡ?

Thông qua góc nhìn chuyên môn, chương trình giúp nhận diện những dấu hiệu âm thầm của khó khăn tâm lý, lý giải vì sao sự im lặng hay xa cách không đơn thuần là thay đổi tính cách, mà có thể là lời kêu cứu thầm lặng. Từ đó, chuyên gia đưa ra gợi ý để người thân thấu hiểu, tiếp cận và hỗ trợ đúng cách, kịp thời.

Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?

Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?

Không chỉ là câu chuyện ăn nhiều hay bỏ bữa, những thay đổi thất thường về khẩu vị có thể là tín hiệu cảnh báo trầm cảm đang âm thầm tác động lên não bộ.

Bác sĩ ơi: Vì sao người trầm cảm không thể 'vui lên' chỉ bằng lời động viên?

