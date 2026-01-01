Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề trầm cảm: “Khi người nhà im lặng, thu mình: Làm sao biết họ đang cần giúp đỡ?”.



Bác sĩ ơi: Khi người nhà im lặng, thu mình - Làm sao biết họ đang cần giúp đỡ?

Thông qua góc nhìn chuyên môn, chương trình giúp nhận diện những dấu hiệu âm thầm của khó khăn tâm lý, lý giải vì sao sự im lặng hay xa cách không đơn thuần là thay đổi tính cách, mà có thể là lời kêu cứu thầm lặng. Từ đó, chuyên gia đưa ra gợi ý để người thân thấu hiểu, tiếp cận và hỗ trợ đúng cách, kịp thời.